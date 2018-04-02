Alithia Gazetesi KTTO’nun raporunu yorumladı

Alithia gazetesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) hazırladığı ve geçtiğimiz cuma günü açıklanan “2017–2018 Kuzey Kıbrıs Ekonomisi Rekabet Edebilirlik Raporunu” yorumladığı bir habere, bugünkü sayısında geniş yer verdi.

Gazete “Diğer Tarafın Ekonomik Krizi” başlığıyla yayımladığı ve manşetten de verdiği haberinde, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomi ve siyaset alanında önde gelen kişilerinin, geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen forumda, “KKTC ekonomisinin içerisinde bulunduğu kötü durumu kabul ettiklerini, aynı zamanda gelecekteki gidişatına ilişkin olarak da endişe ifade ettiklerini” iddia etti.

Alithia gazetesinin “yakından izlediği” forumdan üç temel sonuç çıkarılabileceği belirtilen haberde, bunlar kısaca şöyle sıralandı;

“1. Türkiye’yle sürekli ‘kucaklaşmanın’, Kıbrıs Türk toplumunun kalkınmasına yardımcı olması yerine, bunu frenler şekilde faaliyet göstermesinin, ekonomik bir bağımlılık ilişkisi meydana getirdiğinin kabul edilmesi, 2. Kuzey’in ekonomik modelinde büyük yapısal değişiklikler yapılması gerektiği, 3. Kuzey Kıbrıs ekonomisinin, durağan ve sürdürülebilir olmayan bir durum sergilemesi”

IMF’DEN YENİ YAPTIRIMLAR

Bu arada, Politis gazetesi ise haberinde, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Güney Kıbrıs’a batık krediler konusunda yeni önerilerde bulunduğunu yazdı.

Gazete, kısa zaman önce Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden IMF heyetinin, ipotekli malların satışı yasası ile batık kredilerin ele alınmasına ilişkin çerçevede değişiklikler yapılmasında ısrar ettiğini ifade etti.

ÖDEME DENGESİNDE AÇIK

Bu arada gazete, Rum Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ın 2017 yılı içerisindeki cari işlemler (ödeme) dengesindeki açığın 1,29 milyar Euro olduğunu yazdı.

Gazete bunun 2016 yılında ise 889 milyon Euro olduğunu belirtti.