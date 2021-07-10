Almanya, Güney’e Gidecek Vatandaşlarına Karantina Uygulayacak

Gazete basına yansıyan haberlere dayanarak Alman hükümetinin aşı yaptırmamış veya yeni tip koronavirüs atlatmamış vatandaşlarının, enfeksiyon oranı yüksek addettiği İspanya’ya ve Güney Kıbrıs’a negatif sonuçlu PCR testi ile gitmek isteyen vatandaşlarını, ülkeye dönüşlerinde karantinaya alma kararı verdiğini yazdı.