Gazete basına yansıyan haberlere dayanarak Alman hükümetinin aşı yaptırmamış veya yeni tip koronavirüs atlatmamış vatandaşlarının, enfeksiyon oranı yüksek addettiği İspanya’ya ve Güney Kıbrıs’a negatif sonuçlu PCR testi ile gitmek isteyen vatandaşlarını, ülkeye dönüşlerinde karantinaya alma kararı verdiğini yazdı.
Almanya, Güney’e Gidecek Vatandaşlarına Karantina Uygulayacak
Fileleftheros İngiltere Başbakanı Johnson’un Güney Kıbrıs’ı turuncu kategoride tutması halinde İngiliz turist gelişleri konusunda kısıtlı da olsa yeşeren ümitlerinin, Almanya’nın Güney’e gidecek yurttaşlarına dönüşte karantina uygulayacağını açıklamasıyla solduğunu bildirdi.
10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:43
185 Okunma
Son Güncelleme: 10.07.2021 16:12