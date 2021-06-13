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“Altın Pasaportlar” Konusu Gündem Olmaya Devam Ediyor

Güney Kıbrıs’ın, “altın pasaportlar” olarak da bilinen yabancılara yatırım karşılığı pasaport verilmesini öngören KEP isimli yatırım programı üzerindeki tartışmalar devam ediyor.

13 Haziran 2021 Pazar 11:57
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“Altın Pasaportlar” Konusu Gündem Olmaya Devam Ediyor

Politis gazetesi “Pasaportlar Konusunda AB’yi Nasıl Kandırdık” başlığıyla manşetten ve “2014 Yılından İtibaren AB Bizi Uyarıyor” başlığıyla iç sayfadaki haberinde, “altın pasaportlar” konusunu ele almaya devam etti.

Avrupa Komisyonu’nun geçtiğimiz Çarşamba günü (9 Haziran) Güney Kıbrıs ve Malta’ya, “AB vatandaşlıklarını satmayı sonlandırmaları” yönünde yeniden çağrı yaptığını anımsatan gazete, Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs ve Malta aleyhindeki ihlal prosedürlerini daha fazla tedbirler almaya karar verdiğini, bu iki ülkenin samimi işbirliği temelindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği kanaatine vardığını belirtti.

Gazete haberinde, 2014 yılından bu yana, pasaportlar konusunda Avrupa Komisyonu ve Güney Kıbrıs arasında yaşananlara, yazışmalara, açıklamalara geniş bir şekilde yer verdi.

AB’nin 2014 yılından itibaren yatırım programı gerçek bir ilgi gösterdiğini yazan gazete, iç işleri bakanlarının, zamanındaki tutumundan sorumlulukların, Avrupa Komisyonu’nun tavsiyelerini görmezden gelen bakanlara ve genel olarak hükümete ait olduğunun göründüğünü de belirtti.

Altın pasaportlar konusunu araştıran ve geçtiğimiz hafta nihai soruşturmayı Başsavcılığa teslim eden Araştırma Komitesi’nin verilerine dayanarak, Nisan 2014’ten itibaren AB’nin defalarca hükümetle iletişime geçtiğini ve KEP üzerinde değişiklikler yapılması için tavsiyelerde bulunduğunu ancak hükümetin bunu görmezden geldiğini belirten gazete, Nisan 2020’de ise AB komiserinin konuyu gündeme getirerek “hükümetin bu programı sonlandırma niyetinin bulunup bulunmadığını” sorduğunu, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in ise yapılan  yasal düzenlemelerin yeterli olduğu ve KEP programının sonlandırılması için neden bulunmadığı yönünde yanıt verdiğini yazdı. 

Gazete haberinde kronolojik sırayla AB ile Rum hükümeti arasındaki geçen yazışmaların ayrıntılarına da  geniş bir biçimde yer verdi.

Son Güncelleme: 13.06.2021 12:06
Anahtar Kelimeler:
Altın PasaportlarGüney Kıbrıs
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