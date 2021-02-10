Anastasiadis 14 Şubat’ta İsrail’e gidiyor

Rum lider Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun davetlisi olarak 14 Şubat Pazar günü İsrail’e gidiyor.

Alihtia ve Fileleftheros’a göre, Anastasiadis günübirlik İsrail ziyaretinde Netanyahu ile 18.00’de görüşecek.

Görüşmede Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz bölgesindeki durum, koronavirüsle mücadele, enerji ve turizmle ilgili konular ele alınacak.

İsrail ziyaretinde Anastasiadis’e Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Sözcü Kiriakos Kusios eşlik edecek.