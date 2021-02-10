Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Cinayet zanlılarına 8 gün daha tutukluluk
Cinayet zanlılarına 8 gün daha...
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi

Anastasiadis 14 Şubat’ta İsrail’e gidiyor

10 Şubat 2021 Çarşamba 11:19
459 Okunma
Anastasiadis 14 Şubat’ta İsrail’e gidiyor

Rum lider Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun davetlisi olarak 14 Şubat Pazar günü İsrail’e gidiyor.

Alihtia ve Fileleftheros’a göre, Anastasiadis günübirlik İsrail ziyaretinde Netanyahu ile 18.00’de görüşecek.
Görüşmede Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz bölgesindeki durum, koronavirüsle mücadele, enerji ve turizmle ilgili konular ele alınacak.

İsrail ziyaretinde Anastasiadis’e Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Sözcü Kiriakos Kusios eşlik edecek.

Anahtar Kelimeler:
Nikos Anastasiadis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de kısıtlamalar uzatıldı!
Güney'de kısıtlamalar uzatıldı!
Güney Kıbrıs AstraZeneca’dan ilk parti aşıları teslim aldı
Güney Kıbrıs AstraZeneca’dan ilk parti aşıları teslim aldı
Güneyde 2 kişi hayatını kaybetti
Güneyde 2 kişi hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim