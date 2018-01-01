Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.752
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1182
EURO
4.5472
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Söz yüzüğüne dair merak ettikleriniz
Evliliğin ilk adımını atanlar dikkat!
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Kendini onarabilen cam geliştirildi
Kendini onarabilen cam
Kış hamilelerine uyarı: Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
banner37
banner34

Anastasiadis: "2017 istikrar ve kalkınma yılıydı"

banner35

2017 yılının istikrar ve kalkınma yılı olduğuna işaret eden Anastasiadis, iş birliği ve ortak çaba sayesinde, herkesin arzu ettiği Kıbrıs için güçlü temeller atıldığını belirtti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:15
Anastasiadis: "2017 istikrar ve kalkınma yılıydı"
banner10

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Tahriklerin farkındayız, onlarla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz” dedi.

Alithia gazetesinin haberine göre, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımlayan Anastasiadis, 2017 yılındaki başarılara değinirken, gelecekteki tahriklerden de söz etti ve şu an en çok ihtiyaç duyulan şeyin, planların hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti.

2017 yılının istikrar ve kalkınma yılı olduğuna işaret eden Anastasiadis, iş birliği ve ortak çaba sayesinde, herkesin arzu ettiği Kıbrıs için güçlü temeller atıldığını belirtti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise Anastasiadis, sıkı ve yöntemli çalışmayla, vatanın yeniden birleşmesi ve “işgalin sona ermesi” hedefine hiç olmadığı kadar çok yaklaşmayı başardıklarını kaydetti.

Anastasiadis, Türkiye’yi sorumluluklarının karşısına koyduklarını ve AB’nin de olduğu ortamda güvenlik, garantiler ve askerin çekilmesi gibi konuların görüşüldüğünü söyledi.

Habere göre Anastasiadis, Türk uzlaşmazlığına rağmen, hedeflerinin, vatanı yeniden birleştirecek bir çözüme ulaşmak olduğunu kaydetti.

2018 yılının, enerji planlarıyla ilgili belirleyici bir yıl olacağını belirten Anastasiadis, dış politikada ise, dış ülkelerle iş birliklerini artıracaklarını ifade etti.

AKEL’DEN YENİ YIL MESAJI

Haravgi gazetesi de, AKEL’in yayımladığı yeni yıl mesajını aktardı.

Gazete, AKEL’in yeni yılda barış, başarı ve Kıbrıs’taki tüm halkların ilerlemesi dileğinde bulunarak, “işgal ve istilanın sona ermesi, kayıpların akıbetinin belirlenmesi, bölünmenin bitmesi” çağrısı yaptığını yazdı. 

AKEL destekli bağımsız başkan adayı Stavros Malas’ın yeni yıl mesajına da yer veren gazete, Malas’ın, vatanın, “trajik ve felakete yol açan sebeplerle hiçbir ilişkisi bulunmayan kişiler tarafından yönetilmesi gerektiği” vurgusu yaptığını kaydetti.

banner22
Son Güncelleme: 01.01.2018 14:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havalimanında 14 kilo kaçak tütün
Havalimanında 14 kilo kaçak tütün
Anastasiadis: "AB, Kıbrıslı Türk yurttaşlar için büyük bir garanti"
Anastasiadis: "AB, Kıbrıslı Türk yurttaşlar için büyük bir garanti"
Aradip’te araç kundaklama ve araç hırsızlığı
Aradip’te araç kundaklama ve araç hırsızlığı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim