Anastasiadis: "2017 istikrar ve kalkınma yılıydı"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Tahriklerin farkındayız, onlarla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz” dedi.

Alithia gazetesinin haberine göre, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımlayan Anastasiadis, 2017 yılındaki başarılara değinirken, gelecekteki tahriklerden de söz etti ve şu an en çok ihtiyaç duyulan şeyin, planların hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti.

2017 yılının istikrar ve kalkınma yılı olduğuna işaret eden Anastasiadis, iş birliği ve ortak çaba sayesinde, herkesin arzu ettiği Kıbrıs için güçlü temeller atıldığını belirtti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise Anastasiadis, sıkı ve yöntemli çalışmayla, vatanın yeniden birleşmesi ve “işgalin sona ermesi” hedefine hiç olmadığı kadar çok yaklaşmayı başardıklarını kaydetti.

Anastasiadis, Türkiye’yi sorumluluklarının karşısına koyduklarını ve AB’nin de olduğu ortamda güvenlik, garantiler ve askerin çekilmesi gibi konuların görüşüldüğünü söyledi.

Habere göre Anastasiadis, Türk uzlaşmazlığına rağmen, hedeflerinin, vatanı yeniden birleştirecek bir çözüme ulaşmak olduğunu kaydetti.

2018 yılının, enerji planlarıyla ilgili belirleyici bir yıl olacağını belirten Anastasiadis, dış politikada ise, dış ülkelerle iş birliklerini artıracaklarını ifade etti.

AKEL’DEN YENİ YIL MESAJI

Haravgi gazetesi de, AKEL’in yayımladığı yeni yıl mesajını aktardı.

Gazete, AKEL’in yeni yılda barış, başarı ve Kıbrıs’taki tüm halkların ilerlemesi dileğinde bulunarak, “işgal ve istilanın sona ermesi, kayıpların akıbetinin belirlenmesi, bölünmenin bitmesi” çağrısı yaptığını yazdı.

AKEL destekli bağımsız başkan adayı Stavros Malas’ın yeni yıl mesajına da yer veren gazete, Malas’ın, vatanın, “trajik ve felakete yol açan sebeplerle hiçbir ilişkisi bulunmayan kişiler tarafından yönetilmesi gerektiği” vurgusu yaptığını kaydetti.