Anastasiadis: AB Kıbrıs konusuna daha aktif müdahil olmalı

Rum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in konuşması esnasında Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili ilkeli tavrından ötürü Avrupa Halk Partisine teşekkür ettiğini de yazan Alithia gazetesi, Anastasiadis’in, Türkiye’nin ileri sürülen son yasadışı eylemleriyle ilgili bilgilendirmede bulunduğunu da aktardı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis’in “Avrupa Halk Partisi üyelerinin, ülke için BM Güvenlik Konseyi kararları yanı sıra AB ilke ve değerlerine dayanacak bir çözüm bulunması amacıyla çalışmaya devam etme konusundaki kararlılıklarından memnuniyet duyduğu” da ifade edildi.