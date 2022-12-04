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Anastasiadis: AB Kıbrıs konusuna daha aktif müdahil olmalı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, geçtiğimiz gün Atina’da gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi liderler zirvesi esnasında yaptığı konuşmada “Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olmasının gerekli olduğunu, çünkü Kıbrıs’ın devam eden işgali ve Türkiye’nin tehditlerinin, AB’nin üye devletlerinden biriyle ilgili olduğu gibi, onu hedef aldığını” ileri sürdü.

04 Aralık 2022 Pazar 13:20
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Anastasiadis: AB Kıbrıs konusuna daha aktif müdahil olmalı



Rum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in konuşması esnasında Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili ilkeli tavrından ötürü Avrupa Halk Partisine teşekkür ettiğini de yazan Alithia gazetesi, Anastasiadis’in, Türkiye’nin ileri sürülen son yasadışı eylemleriyle ilgili bilgilendirmede bulunduğunu da aktardı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis’in “Avrupa Halk Partisi üyelerinin, ülke için BM Güvenlik Konseyi kararları yanı sıra AB ilke ve değerlerine dayanacak bir çözüm bulunması amacıyla çalışmaya devam etme konusundaki kararlılıklarından memnuniyet duyduğu” da ifade edildi.

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