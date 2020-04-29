Anastasiadis açıkladı: Öğrenciler okula dönüyor, kiliseler açılıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, bugün halka seslenerek Koronavirüs salgınına karşı önlemlerin 'gevşetileceğini' açıkladı.

Anastasiadis'in açıkladığı açılımlar şu şekilde:

4 Mayıs’tan itibaren şantiyeler açılacak.

4 Mayıs’ta büyük alışveriş merkezleri hariç tüm mağazalar sıkı güvenlik önlemleriyle açılacak.

4 Mayıs’ta halk pazarları açılacak.

4 Mayıs’ta devlet daireleri açılacak.

4 Mayıs’ta mahkemeler açılacak.

4 Mayıs’tan itibaren günde bir kez olan dışarıya çıkma hakkı, günde 3’e çıkarılacak, 22.00-06.00 arası tam sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Lise son sınıf öğrencileri 11 Mayıs’ta okullara dönecek.

Kilise ve camiler en fazla 10 kişi alacak şekilde açılacak.

Parklar ve yürüyüş alanları açılacak.

18 Mayıs’ta futbol antrenmanları başlayacak.

21 Mayıs’ta açık alanı olan restoran ve kafeler açılacak.

1 Haziran’da sahiller, bet ofisleri ve arkeolojik alanlar açılacak.