Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri ile görüştü

Güney Kıbrıs Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu arasında dün gerçekleştirilen görüşme Rum basınında geniş şekilde yer aldı.

31 Ocak 2020 Cuma 16:12
Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri ile görüştü

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu arasındaki görüşmede, gündemdeki konular hakkında görüş alış verişinde bulunulduğunu yazdı.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, görüş birliği içerisinde oldukları noktalarda, hükümet projelerini ve reformları destekleme konusunda bir soruna sahip olmadıklarını söylerken, hem fikir olmadıkları noktalarda ise kendi görüşlerini dile getirdiklerini ifade etti.

Kiprianu, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak, 26 Nisan’da Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Kıbrıs sorununda uzayan çıkmaza ilişkin partisinin sahip olduğu endişeyi dile getirdi.

Kiprianu, Türk faaliyetleri konusundaki endişelerini de dile getirdiklerini ifade etti.

Öte yandan Politis gazetesi, Kiprianu’nun, kritik konuların meclise gönderilmesinden önce bakanların siyasi partilerle iletişime geçmesi ve bilgi vermesi konusunda öneride bulunduğunu yazdı.

Politis gazetesi, başka bir sayfasında ise Anastasiadis ile Kiprianu’nun, güneydeki futbolunda şikeli maçlarla ilgili yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarını ve futboldaki yozlaşmanın temizlenmesi için kararlılıkları olduklarından da söz ettiklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisAkelGörüştüGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta bir şirketten 92 milyon dolar çaldılar
Güney Kıbrıs'ta bir şirketten 92 milyon dolar çaldılar
‘Çin’deki Kıbrıslılarla sürekli iletişim halindeler’
‘Çin’deki Kıbrıslılarla sürekli iletişim halindeler’
UNFICYP’in görev süresi altı ay daha uzatıldı
UNFICYP’in görev süresi altı ay daha uzatıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim