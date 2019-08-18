Anastasiadis aleyhindeki iddialara yanıt verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gerek eski hukuk bürosu gerekse şahsının isminin Rus kara paralarının aklanması meselesine karışmasından ötürü duyduğu üzüntüyü ifade ettiği haber verildi.

Alithia gazetesine göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu konuyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in durumdan dolayı duyduğu üzüntüyü belirterek, bir kez daha gerek kendisi gerekse Güney Kıbrıs’ın, aleyhlerindeki iftira nitelikli yazılarla hedef gösterildiğini ve bunların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını söylediğini iletti.

Prodromu açıklamasında, “Yurt dışındaki bahse konu web sayfasında ‘bulgu’ olarak ifade edilen şeyler, aralarında ABD’nin (FinCEN) de bulunduğu birçok ülkenin yetkili araştırma ve soruşturma makamlarının sistematik araştırmasının konusu olmuştur. Ve hiçbir durumda, gerek başkanın gerek de eski hukuk bürosunun ismi, bahse konu web sitesinde kayda geçirilen yalan iddialarla yanlış olarak belirtildiği gibi, olaya karıştığı gerekçesiyle soruşturulmamıştır” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis’in açıklamalarına yanıt veren AKEL ise, Anastasiadis’in aleyhindeki suçlamalara verdiği yanıttan ötürü üzüntü duyduğunu belirterek, Anastasiadis’in suçlamalara yanıt vermek yerine, haberi yayımlayan basın yayın organına yanıt vermeyi seçtiğini belirtti.