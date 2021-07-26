Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını kırdı
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını...
3 gün daha tutuklu ; Ev arkadaşını bıçakladı
Ev arkadaşını bıçakladı
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı

Anastasiadis Artık Başkanlık İçin Aday Olmayacak

banner102

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, artık Başkanlık için aday olmayacağını açıklayarak, bir dönem daha görev yapmak istediğine dair senaryolara nokta koydu.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:48
38 Okunma
Anastasiadis Artık Başkanlık İçin Aday Olmayacak

Anastasiadis, Fileleftheros gazetesindeki röportajının bugün yayınlanan ikinci kısmında, bu kararının bilinçli olarak alınmış, nihai, net ve değişmez olduğunu ifade ederek, hangi koşullar altında olursa olsun, yeniden seçilmeyi talep etmesinin söz konusu olmayacağını vurguladı.
Habere göre Anastasiadis, DİSİ’nin yeni Başkan adayı için isim veremeyeceğini ve bunun, DİSİ Genel Kurulu’nda seçilebileceğini belirtti.
Anastasiadis, Kıbrıs sorunu ile diğer meseleler göz önünde bulundurulduğunda, önceliğinin Başkanlık koltuğu olduğuna dair eleştirilere de yanıt vererek, “Eğer böyle bir önceliğim olsaydı, Türk tarafı garantilerin devamı ve askerin daimi varlığıyla ilgili tek öneri sunarken, ben 2018’deki Başkanlık seçiminden 7 ay önce Guterres Çerçevesi üzerinde yazılı öneriler sunmazdım” dedi.
Habere göre Anastasiadis, askerin daimi varlığı konusuyla ilişkili olarak ise, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in aralarında konuştukları şeyin özünde, Kıbrıs’ta bir askeri üs yaratılmasının ve bu üste, 650 değil 1800 asker olmasının bulunduğunu iddia etti.
Anastasiadis, Ulusal Konsey toplantısında bir siyasi parti lideri tarafından Maraş için özel fon kurulması önerisinin sunulduğunu; ancak maliyetin ve bunun vereceği siyasi mesajın ne olacağının hesaplanması gerektiğini söyledi.
Habere göre Anastasiadis, “Milyarlardan bahsediyoruz ve nihayetinde, işgal ve istilanın sonucu olan ve Türkiye’nin ödemesi gereken bedeli, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ödetecekler” dedi.
Gazeteye göre Anastasiadis, röportajında Başkanlık Sarayı önünde başlayıp DİAS Medya Grubu’na yapılan saldırıyla devam eden eylemle ilgili görüşlerini de dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Nikos Anastasiadis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs “Pegasus” Casus Telefon Yazılımı Nedeniyle Ab Komisyonu’nun Merceğinde
Güney Kıbrıs “Pegasus” Casus Telefon Yazılımı Nedeniyle Ab Komisyonu’nun Merceğinde
Durumu ağır olan 71 hastadan 32’sinin entübe durumda
Durumu ağır olan 71 hastadan 32’sinin entübe durumda
Güney Kıbrıs'ta 2 ölüm, 727 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 2 ölüm, 727 yeni vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim