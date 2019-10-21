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Anastasiadis Başsavcı’dan 15 Bin Euro Az Kazanıyor

Anastasiadis’in brüt maaşının, Başsavcı, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Mahkeme yargıçlarının 15 bin Euro altında olduğu haber verildi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:51
Anastasiadis Başsavcı’dan 15 Bin Euro Az Kazanıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in brüt maaşının, Güney’deki devlet memurları içerisindeki en fazla maaş görünmekle birlikte net maaşının Başsavcı, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Mahkeme yargıçlarının 15 bin Euro altında olduğu haber verildi.
Politis “Birinci Başsavcı ve ‘Yüksekler’, Başkan Dördüncü” ve “Başkan’ın Maaşı Kuyrukta… Devlet Yetkililerinin Maaşları Çok Vitesli, Bakanlar ve Milletvekilleri İkinci Sınıf” başlıklarıyla aktardığı haberinde, Rum Yönetiminin 2020 bütçesinde öngörülen devlet yetkililerinin maaşları ile ilgili tabloyu yayımladı.
Tabloda yer alan bazı devlet yetkililerinin yıllık, brüt ve net maaşları şöyle: 
Rum Başsavcı, Yüksek Mahkeme Başkanı ve yargıçlarının yıllık maaşı 126 bin 237, 13’üncü maaş da dahil brüt maaşları 156 bin 521 ve net maaşları da 106 bin 448 Euro. 
Rum Yönetimi Başkanı’nın yıllık maaşı 100 bin 792, 13’üncü maaş da dahil brüt maaşı 165 bin 278 ve net maaşı 91 bin 479 Euro. 
Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) Başkanı’nın yıllık maaşı 96 bin 858, 13’üncü maaş dahil brüt maaşı 123 bin 893 ve net maaşı 73 bin 869 Euro
Bakanlar, müsteşarlar, Rum Sözcü, Yasama ve Eğitim komiserlerinin yıllık maaşı 64 bin 835, 13’üncü maaş dahil brüt maaşı 107 bin 165 ve net maaşı 62 bin 247 Euro
Milletvekilleri ve dini grup temsilcilerinin (Maronit, Latin ve Ermeni)  yıllık maaşı 42 bin 697, 13’üncü maaş dahil brüt maaşı 82 bin 500  ve net maaşı 51 bin 813 Euro.

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Son Güncelleme: 21.10.2019 12:00
Anahtar Kelimeler:
AZEuroKıbrısHaberBaşsavcıAnastasiadis
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