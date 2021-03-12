Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...

ANASTASİADİS BAZI AB ÜLKE LİDERLERİYLE TELEKONFERANSA KATILDI

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve bazı AB üyesi ülkelerin liderlerinin yer aldığı telekonferansa katıldı.

12 Mart 2021 Cuma 11:59
441 Okunma
ANASTASİADİS BAZI AB ÜLKE LİDERLERİYLE TELEKONFERANSA KATILDI

Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün katıldığı telekonferansta, AB’nin, Cenevre’deki konferansta yer alması ve üzerinde anlaşmaya varılan çerçevedeki müzakere sürecinin yeniden başlamasına katkı koyması gerektiğini ifade etti.

Anastasiadis, AB’nin katılımının, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın AB’nin üyesi olmaya devam edeceği olgusundan dolayı da gerekli olduğunu belirtti.

Anastasiadis telekonferans sırasında 5’li konferansa samimi bir siyasi iradeyle katılmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Anastasiadis, AB-Türkiye ilişkilerinin de normalleşebilmesi için, Türkiye’nin bu konudaki iradesini ortaya koyması, -Doğu Akdeniz’deki ve Maraş’taki - provokatif faaliyetlerden uzak durması gerektiğini ileri sürdü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LİMASOL’DA İLKOKULLAR VE ÜLKE GENELİNDE ORTAOKULLAR AY SONUNA KAPALI
LİMASOL’DA İLKOKULLAR VE ÜLKE GENELİNDE ORTAOKULLAR AY SONUNA KAPALI
Güney Kıbrıs'ta 1 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'ta 1 kişi hayatını kaybetti
“AVRUPA KOMİSYONU DİKENLİ TELLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMEDİ”
“AVRUPA KOMİSYONU DİKENLİ TELLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMEDİ”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim