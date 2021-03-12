ANASTASİADİS BAZI AB ÜLKE LİDERLERİYLE TELEKONFERANSA KATILDI

Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün katıldığı telekonferansta, AB’nin, Cenevre’deki konferansta yer alması ve üzerinde anlaşmaya varılan çerçevedeki müzakere sürecinin yeniden başlamasına katkı koyması gerektiğini ifade etti.

Anastasiadis, AB’nin katılımının, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın AB’nin üyesi olmaya devam edeceği olgusundan dolayı da gerekli olduğunu belirtti.

Anastasiadis telekonferans sırasında 5’li konferansa samimi bir siyasi iradeyle katılmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Anastasiadis, AB-Türkiye ilişkilerinin de normalleşebilmesi için, Türkiye’nin bu konudaki iradesini ortaya koyması, -Doğu Akdeniz’deki ve Maraş’taki - provokatif faaliyetlerden uzak durması gerektiğini ileri sürdü.