Anastasiadis: “Bazı komşularımız, üzerilerine düşenden daha büyük rol oynamaya çalışıyor”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yahudi soykırımının 75’inci yıldönümü nedeniyle gittiği İsrail’de, “bazı komşularımız, üzerilerine düşenden daha büyük rol oynamaya çalışıyor” dedi.

5’inci Holokost Forumu’na katılmak üzere İsrail’de bulunan Anastasiadis, dün İsrail Cumhurbaşkanı Rueven Rivlin ve ana muhalefet başkanı Benny Gantz ile görüştü.

Haravgi ve Alithia’ya göre Anastasiadis, Rivlin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti ile İsrail arasındaki ilişkilerde gördüğü ilerlemeye memnuniyet belirtti.

Rivlin ile dün öğlen saatlerinde Kudüs’te bir araya gelen Anastasiadis, “sıcak bir ortamda gerçekleşen ve her açıdan mükemmel” diye nitelediği görüşmede, her ikisinin de ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinden söz ettiğini anlattı.

Anastasiadis, “kurdukları ittifakın uluslararası hukuk kurallarına, demokrasi ilkelerine, bölgede barış ve güvenliğe dayandığını” öne sürerek, “bu ittifakın bölgedeki meydan okumaları göğüslemekte olduğunu” savundu, “Komşularımızdan bazıları maalesef uluslararası hukuka saygı göstermeden, üzerlerine düşenden daha büyük bir rol oynamaya çalışıyor” dedi.

Haberde Anastasdiadis’in İsrail ana muhalefet lideri Benny Gantz ile bir araya geldiği, iki ülke arasındaki ilişki düzeyinin yeniden teyit edildiği görüşmede, Gantz’in, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin antisimitizme dair İHRA nitelemesini benimsemesi nedeniyle Anastasidis’e teşekkür ettiği kaydedildi.

Habere göre Anastasiadis’e Salı gecesi Herzilya kentindeki ICD Üniversitesi Felsefe Fakültesi tarafından onursal doktora verildi. Anastasiadis törende yaptığı konuşmada, bunun, “Kıbrıs Helenizminin uzun yıllardır verdiği özgürlük ve adalet mücadelelerinin takdir edilmesi anlamına geldiğini” söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti ile İsrail’in yeni bir işbirliği dönemine başladığı görüşünü ortaya koyarak, “son yıllarda inanılmaz sonuçlar elde edildi” diyen Anastasiadis Kıbrıs sorununda “ilkeli tavır izlediği” ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini “kınadığı” için İsrail’e teşekkür etti.

AKEL UYARDI…

Haravgi’nin “Kıbrıs Netanyahu-Trump’ın Avukatlığını Yapmamalı” başlıklı haberine göre AKEL, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatlığını yapmakta hiçbir çıkarı olmadığı vurgusunu yaparak, Anastasiadis’in İsrail’de yaptığı açıklamaların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin itibarının altını oyduğu uyarısında bulundu.

AKEL Anastasiadis’in İsrail’de “terör örgütlerinin İsrail devletine karşı saldırılarını ve bu örgütleri doğrudan veya dolaylı yoldan destekleyen devletleri” kınadığını belirterek, “DİSİ Başkanı’nın 2016’da yaptığı benzer açıklamalar Filistinliler ile diplomatik krize yol açmıştı” ifadesine yer verdi.

AKEL imzalı açıklamada şöyle denildi:

“Başkan Anastasiadis’e ve hükümetine, İsrail devletinin Filistin’de ve Suriye’nin Golan Tepeleri’nde işgal gücü olduğunu, uluslararası hukuku ve bir dizi BM kararını ihlal ederek işgal altındaki Filistin toprağında sistemli kolonizasyon yaptığını, Lahey Uluslararası Mahkemesi’nin görüşü ile de kınanan Utanç Duvarı’nın müsebbibi olduğunu, AKPM raporlarında da kanıtlandığı üzere evleri yıkan,, yüzlerce çocuğu tutuklayan ve hapseden bir devlet olduğunu hatırlatırız.

İsrail on yıllardır nükleer silah bulunduran ve dünya çapında, BM’nin Nükleer Silahların Yayılmaması sözleşmesine taraf olmayan birkaç ülkeden biridir. Başkan Anastasiadis bu gerçeklere atıf yapılasını istemiyorsa en azından Kıbrıs’ın Ortadoğu’da on yıllardır güttüğü, iki devletin 1967 sınırlarını destekleme ilke tutumunu koruması gerekir.”