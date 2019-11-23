Anastasiadis Berlin’e gitmek üzere yarın sabah adadan ayrılacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le Pazartesi akşamı üçlü bir görüşme gerçekleştireceği Berlin’e gitmek üzere, yarın sabah adadan ayrılıyor.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’e Berlin’de Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas, Kıbrıs Rum tarafının Müzakerecisi, Büyükelçi Andreas Mavroyannis, Başkanlık Ofisi Müdürü, Büyükelçi Kiriakos Kuros ve Başkanlık Ofisi Üyesi Pandelis Pandelidis’in eşlik edeceğini duyurdu.

Haberde, görüşmede BM Genel Sekreteri’ne Berlin’de, Kıbrıs için atadığı Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un da eşlik edeceği ifade ediliyor.