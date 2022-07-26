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Anastasiadis, BM’nin müdahil olmasını bekliyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetini kanıtlaması için yapması gerekenler olduğunu iddia ederek, BM’nin müdahil olmasıyla önerdiği "Güven Yaratıcı Önlemler"in (GYÖ) uygulanması ve diyalogun yeniden başlaması umudunu dile getirdi.

26 Temmuz 2022 Salı 09:59
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Anastasiadis, BM’nin müdahil olmasını bekliyor
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Fileleftheros gazetesi: “BM’den Hareket Bekliyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün düzenlenen bir anma etkinliğinde okunan mesajına yer verdi.

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos tarafından etkinlikte okunan mesajında, Anastasiadis, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının her zaman sözüne ettikleri iyi niyetlerini kanıtlamak adına bölgede gerginliği arttıracak eylemlerden kaçınmaları gerektiğini savundu.

Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin gerek Maraş, gerekse Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) her türlü “yasadışı eylem ve tehditlerinin” arzu edilen uygun ortamın oluşmasına katkı sağlamadığını öne sürdü. Anastasiadis, BM Genel Sekreterliğinin üst düzey yetkililerinin girişimlerinin, Kıbrıs Rum tarafının önerdiği GYÖ’ler konusunda müzakereleri başlatabilmesi için gerekli zeminleri oluşturmasını ümit ettiğini söyledi.

Açıklamasında Kıbrıslı Türklere de seslenen Anastasiadis, “birleşik ve tamamen bağımsız bir vatan ihtimalinin sunduğu imkanları düşünmeleri” çağrısında bulundu.

Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini anladıklarını da iddia eden Anastasiadis, bunun yanı sıra Kıbrıslı Rumlar için emniyet supaplarının gerekliliğinin şart olduğunu belirtti.

Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının kalıcı, fonksiyonel ve adil bir çözüm için müzakerelere başlama yönündeki siyasi irade ve kararlılığını kanıtladığını da iddia ederek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, garantilerin, müdahale haklarının ve yabancı askeri varlıkların bulunmadığı, toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız ve egemen bir devlete evrilmesinin arzulandığını” sözlerine ekledi.

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