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Anastasiadis, Borrell ile telefonda görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri Rum basınında yer aldı.

19 Ocak 2021 Salı 14:53
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Anastasiadis, Borrell ile telefonda görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri Rum basınında yer aldı.

Rum basınına göre, Anastasiadis, Borrell ile görüşmesinde AB’nin, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni çabaya aktif bir şekilde katılmasının önemini vurguladı. Alithia gazetesi “AB’den Kıbrıs Sorunuyla İlgili Müdahale- Borrell’den Tatar’a: AB Diyaloğa BM Kararları Temelinde Katkıda Bulunacak” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in Borrell’e, AB’nin katılımının, geçmişteki Avrupa Konseyi kararlarına dayanması gerektiğini söylediğini de aktardı.

Gazete, Borrell’in ise hem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hem de Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e “AB’nin, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda katkıda bulunmaya hazır olduğunu söylediğini” öne sürdü. Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Anastasiadis’in dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Borrell’i, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ile BM’nin toplaması beklenen gayri resmi beş taraflı konferans aynı zamanda kendisinin üstlendiği girişimler konusunda bilgilendirdiğini belirtti. Gazeteye göre, iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü temelinde, Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme ulaşılması hedefine odaklanılması gerektiğine işaret eden Anastasiadis, Crans Montana konferansının sona erdiği noktadan ve iki liderin 25 Kasım 2019 tarihinde Berlin’deki görüşmede BM Genel Sekreteriyle vardıkları uzlaşı temelinde verimli bir diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin güçlü iradesini yineledi. Habere göre, Anastasiadis, "geniş bölgedeki durumun yatışması aynı zamanda Türkiye’nin tek taraflı yasadışı faaliyetlerinin ve özellikle içerisinde bulunulan kritik konjonktürde, uygun bir ortam meydana gelmesine katkıda bulunmayan kışkırtıcı açıklamalarının" sona ermesi için yeniden Borrell’in desteğini istedi. Gazeteye göre, Borrell ise açıklamasında, Anastasiadis’e “müzakerelerin, BM parametreleri içerisinde ve BM himayesi altında hızlı bir şekilde başlamasına yönelik AB’nin desteğini iletirken, AB’nin bu çabaya katkıda bulunmaya hazır olduğunu” da belirtti. Gazeteye göre, Borrell, daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise kısaca şunları kaydetti: “AB, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakereleri desteklemek konusunda tam anlamıyla kararlıdır. Tatar ve Anastasiadis ile müzakerelerin BM himayesinde, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda yeniden başlaması konusunu ele aldık. AB katkıda bulunmaya hazırdır.”

Konuyla ilgili haber Haravgi gazetesinde ise “Borrell: AB Müzakerelere Katkıda Bulunmaya Hazırdır” başlığıyla yer buldu.

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