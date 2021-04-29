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ANASTASİADİS CENEVRE’DE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre’de gerçekleştirilen 5+1 formatındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu.

29 Nisan 2021 Perşembe 16:02
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ANASTASİADİS CENEVRE’DE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Yeni oldubittilerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs’ı iki kesimli iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek bir çözüm bulunması için, aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk tarafının Cenevre’deki tutumuyla, BM'nin çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini savunan Anastasiadis, Türk tarafının her türlü müzakerede egemenlik haklarının tanınmasına odaklanılmasında ısrar ettiğini belirtti.

Rum haber kaynaklarına göre, BM Genel Sekreteri ile Rum tarafının Cenevre’de durumu başarılı bir şekilde yönettiklerini söyleyen Anastasiadis, “yeni oldubittilerden kaçınılması uyarısında bulundu. Anastasiadis, Türkiye’nin karada veya denizde yeni meydan okumalarda bulunması halinde BM Genel Sekreteri’nin ilan ettiği yeni çabaya katılmayacaklarını söyledi.

 “BM Genel Sekreterinin kusursuz bir tutum sergilemesinden duyduğu memnuniyeti” de dile getiren Anastasiadis, “Guterres’in Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin arzu ettiği çözümün, BM ve AB tarafından kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı hususunda, Kıbrıs Türk toplumu ve Türkiye’ye yönelik net olduğunu” savundu.

Anastasiadis, “bu koşullar altında ve diğer tarafın talepleri göz önüne alındığında, Türkiye’nin ortaya koyduğu hedeflere ulaşılmaması için, BM Genel Sekreteri ve Rum kesiminin durumu başarılı bir şekilde yönettiklerini” yineledi.

Anastasiadis, Rum kesiminin, Kıbrıs’ı iki kesimli iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek bir çözüm bulunması için, aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisCenevre
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