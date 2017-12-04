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Anastasiadis Çipras’la telefonda Erdoğan’ın ziyaretini görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’a yapacağı ziyaret konusunu dün akşam Yunanistan Başbakanı Çipras’la telefonda görüştü.

04 Aralık 2017 Pazartesi 12:27
Anastasiadis Çipras’la telefonda Erdoğan’ın ziyaretini görüştü
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yapacağı ziyaret konusunu dün akşam Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la telefonda görüştü.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşamüzeri Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la telefonda görüştüğünü ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7-8 Aralık tarihlerine Atina’ya gerçekleştireceği ziyareti ele aldıklarını yazdı.

Gazete: “Erdoğan Konusunda Koordinasyon” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Erdoğan’ın ziyareti çerçevesinde koordinasyon sağlamakta olduklarını, dün akşamki Anastasiadis-Çipras telefon görüşmesini, başka telefon görüşmelerinin de takip etmesinin beklendiğini belirtti.

Öte yandan Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümü sürecine ilişkin açıklama ve iddialarını dün de yineledi.

Gazetenin haberine göre, dün bir açılışta yaptığı konuşmada özetle, Türkiye’yi uzlaşmazlıkla suçlayan Anastasiadis, Türkiye’nin garantörlük ve müdahale haklarının çözümden sonraki 15 yıl daha devam etmesini ve adada en az bin 800 askerlik daimi bir üs bulundurmayı istediği iddialarını yineledi.

Anastasiadis, Türkiye’nin taleplerinin kabul edilmesinin söz konusu olamayacağını belirterek “Kıbrıs halkına, onlara alelade bir çözüm sunmayacağım konusunda söz verdim” şeklinde konuştu.

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