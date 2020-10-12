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Anastasiadis: “Derinya’da yaşananlar kabul edilemez”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Derinya barikatında dün akşam yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaparak, olayların “son derece kabul edilemez olduğunu ve kınanması gerektiğini” savundu, yaşananların “Türkiye ve yandaşının Kapalı Maraş’la ilgili kararının sonucu” olduğunu ifade etti.

12 Ekim 2020 Pazartesi 14:17
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Anastasiadis: “Derinya’da yaşananlar kabul edilemez”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam Derinya barikatında meydana gelen olaylara tepki gösterdi.

Rum haber kaynaklarına göre, bugün konu hakkında yazılı açıklamada yapan Anastasiadis, dün akşam Derinya barikatında meydana gelen olayların “son derece kabul edilemez olduğunu ve kınanması gerektiğini” savundu.

Anastasiadis “Türkiye ve yandaşının kapalı bölge Maraş’la ilgili kararının sonucunda Kıbrıs Hellenizminin öfke ve üzüntüsünü anladığını” ifade ettiği açıklamasında, Türkiye’yle ilgili eleştirilerini yineledi.

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