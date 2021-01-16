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Anastasiadis'e ikinci doz Pazartesi yapılacak

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'e koronavirüs aşısının ikinci dozunun gelecek pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 09:50
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Anastasiadis'e ikinci doz Pazartesi yapılacak

Rum lider Nikos Anastasiadis’e Koronavirüs aşısının ikinci dozu gelecek pazartesi günü Latsia Sağlık Merkezi’nde yapılacak.
 
Nikos Anastasiadis’e ilk doz Pfizer/BioTech aşısı 28 Aralık’ta verilmişti.
 
Rum Hükümet Sözcüsü, vatandaşları aşılanmaya teşvik etmek için Anastasiadis’in Güney Kıbrıs’ta ilk Koronavirüs aşısı olanlar arasında yer aldığını belirtmişti.

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