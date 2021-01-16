Rum lider Nikos Anastasiadis’e Koronavirüs aşısının ikinci dozu gelecek pazartesi günü Latsia Sağlık Merkezi’nde yapılacak.
Nikos Anastasiadis’e ilk doz Pfizer/BioTech aşısı 28 Aralık’ta verilmişti.
Rum Hükümet Sözcüsü, vatandaşları aşılanmaya teşvik etmek için Anastasiadis’in Güney Kıbrıs’ta ilk Koronavirüs aşısı olanlar arasında yer aldığını belirtmişti.
Anastasiadis'e ikinci doz Pazartesi yapılacak
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'e koronavirüs aşısının ikinci dozunun gelecek pazartesi günü yapılacağı bildirildi.
16 Ocak 2021 Cumartesi 09:50
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Rum lider Nikos Anastasiadis’e Koronavirüs aşısının ikinci dozu gelecek pazartesi günü Latsia Sağlık Merkezi’nde yapılacak.