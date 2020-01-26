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Anastasiadis eleştirilere yanıt verdi

26 Ocak 2020 Pazar 16:09
Anastasiadis eleştirilere yanıt verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 8’inci parselde sondaj gerçekleştirmesi konusunda Rum hükümetinin izlediği politikaya yönelik iç siyasetten gelen eleştirilere yanıt verdi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün bir etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, muhalefet partilerinin Rum hükümetinin Türkiye’nin 8’inci parseldeki sondajına ilişkin politikasına yönelik eleştirileri yanıtladığını yazdılar.

Habere göre Anastasiadis açıklamasında, Rum hükümet yetkililerinin yaptıkları bazı açıklamalarda “iki dillilik” olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtirken Türkiye’nin 8’inci parselde bulunduğu ve hatta sondaj gerçekleştirdiği bir zamanda buna odaklanılmak yerine kendisi ve hükümetin eleştirilmesini “garip” olarak nitelendirdi.

Anastasiadis, AB’nin Türkiye aleyhine daha sert önlemler almasını bekleyip beklemediği sorulduğunda, şu anki koşullar göz önüne alındığında şu an için böyle bir beklentisinin olmadığı yanıtını verdiğini hatırlatarak, “kişiler aleyhine belirli önlemlerin uygulanması kararını almayı başardıklarını ancak şu anda Libya, Suriye ve çözülmesi gereken daha birçok konunun mevcut olduğunu vurguladı.
Bölgedeki krizin başlıca sebebinin Türkiye olduğu iddiasında bulunan Anastasiadis, iç siyasette ise Türkiye’yi kınamaya yönelmek yerine hükümet yetkilileri artasında görüş ayrılığının mı olduğu konusunun tartışılmasının kendisini şaşkına çevirdiğini ifade etti.

Anastasiadis ayrıca bir soru üzerine, Almanya Başbakanı Angela Merkel aracılığıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesaja dair Merkel’den henüz bir bilgilendirme almadığını da belirtti.
Merkel’in mesajını iletmiş göründüğünü belirten Anastasiadis, birkaç gün içerisinde Merkel’den bilgilendirme beklediğini de vurguladı. 
Öte yandan Anastasiadis’in bu açıklamasına AKEL’den yanıt gecikmedi.
Habere göre AKEL Milletvekili Aristos Damianu, Anastasiadis ve hükümetinin, Güney Kıbrıs MEB’inin koruma altında olduğu şeklinde yarattığı sahte izlenime dair yanıtlar vermek yerine muhalefete ve yapılan eleştirilere odaklandığını ifade etti.

Damianu, AKEL’in Türkiye’nin eylemlerinin yasadışı olduğunu söylemediği ve kınamada bulunmadığı tek bir açıklaması dahi bulunmadığını belirterek Anastasiadis’in, “Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilmiş bir alanda sondaj yaparken sözde korumanın nerede olduğuna”  yanıt vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

RUM SÖZCÜ KUSİOS
Gazete bir diğer haberinde ise Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un Türkiye-Libya anlaşması ve Fransız savaş uçağı gemisinin Akdeniz’e gelişine ilişkin açıklamalarına yer verdi.
Kusios, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın “uluslararası hukuka aykırı olduğu, herhangi bir sonuç üretmeyeceği ve üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği” şeklindeki iddialarını yineledi.
Fransız “Charles de Gaulle” askeri uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e gelişinin, Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki varlığını vurgulamak amacını taşıdığını düşündüklerini ifade eden Kusios, geminin gelişinin Libya ve bölge ülkelerinin egemenlik haklarının ihlali sorunları çerçevesinde de öneme sahip olduğunu iddia etti.

Anahtar Kelimeler:
Nikos Anastasiadis8’inci ParselSondajPolitikaHaberGüney Kıbrıs
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