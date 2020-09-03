ANASTASİADİS: “ENERJİ ALANINDAKİ OLGULAR KÖKÜNDEN DEĞİŞİYOR”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, piyasanın serbestleşmesi, doğal gaz tedariki ve Eurasia – Eurafrica Interconnector projeleri sayesinde Güney Kıbrıs’ın izolasyonunun son bulmasıyla birlikte, enerji alanındaki olguların kökünden değişeceğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Enerji Düzenleme Kurumu (RAEK) Başkanı Andreas Pulikkas ile dün görüşen Anastasiadis, RAEK’in piyasaların serbestleşmesiyle ilgili gösterdiği çabaları takip ettiğini söyledi.

Haberde, Pulikkas’ın da Eurasia-Eurafrica Interconnector projeleri sayesinde Güney Kıbrıs’ın içerisinde bulunduğu enerji izolasyonunun sona ereceğini ve böylelikle, ülkenin enerjide kavşak noktası haline geleceğini söylediği kaydedildi.

Gazete, Pulikkas’ın Anastasiadis’e enerjiyle ilgili genel bir değerlendirme raporu sunduğunu da yazdı.