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Anastasiadis, enerji planları hakkında bilgi verdi

Anastasiadis, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Güney Kıbrıs için önemine dikkat çekti.

06 Aralık 2019 Cuma 13:32
Anastasiadis, enerji planları hakkında bilgi verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın enerji politikası ve planları hakkında açıklamalarda bulunarak, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Güney Kıbrıs için önemine dikkat çekti.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güneydoğu Avrupa Enerji Enstitüsü ve Financial Media Way şirketi tarafından 7’ncisi gerçekleştirilen enerji sempozyumunda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın enerji alanındaki planlarından bahsettiğini ve LNG’nin önemine vurgu yaptığını yazdılar.
Habere göre Anastasiadis yaptığı konuşmada, 2019 yılının doğal gaz alanında önemli keşiflerin yapıldığı bir yıl olduğunu belirtirken, 2020 yılından ise ENI-Total ortaklığının yeni sondajlar, ExxonMobil – Qatar ortaklığının ise 10’uncu parseldeki “Glafkos” yatağında doğrulama sondajı yapmasının beklendiğini ifade etti.
Konuşmasında, LNG’nin elektrik enerjisi üretiminde kullanılmasının önemine dikkat çeken ve bu amaçla gerekli altyapının yapılacağını vurgulayan Anastasiadis, doğal gazın ilk olarak Vasiliko’daki santralde kullanılması, pazarın serbestleştirilmesi sonrasında ise diğer santrallerde de kullanıma geçilmesinin planlandığını belirtti.
Anastasiadis ayrıca, Euroasia Interconnector projesinde ilerleme gerçekleştiğini ve bu projenin Asya ile Avrupa’yı elektrik enerjisi açısından birbirine bağlayacağını belirterek, projenin AB’den 16 milyon Euro’ya yakın bir teşvik aldığının altını çizdi.
Rum Enerji Bakanlığı Dairesi Müdürü Stelios Himonas ve Enerji Düzenleme Kurulu (PAEK) Başkanı Andreas Pullikas da sempozyumda yaptıkları konuşmalarda, sıvılaştırılmış doğal gazın elektrik enerjisi üretimine yapacağı katkıyı dile getirdiler.

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Anastasiadis
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Ahmet asan 2019-12-06 15:03:00

Sondajlara devam ileride bizi sondaj derdinden kurtarirsimiz

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