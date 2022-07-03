Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
İki kadın hırsızlık yaparken polise yakalandı!
İki kadın hırsızlık yaparken polise...
Feci kazada 2 kişiyi ciddi şekilde yaraladı.. Alkol testini reddetti!
Feci kazada 2 kişiyi ciddi...
Kadına şiddet bitmiyor! Eski kız arkadaşını darp etti...
Kadına şiddet bitmiyor!
13 farklı yerde hırsızlık yaptı!
13 farklı yerde hırsızlık yaptı!

Anastasiadis: Erdoğan bana 'KKTC'ye gel görüşelim' dedi

GKRY Lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Paris'te görüşme teklifi yaptığını Erdoğan'ın ise, "KKTC'de görüşelim." dediğini söyledi.

03 Temmuz 2022 Pazar 11:18
0 Okunma
Anastasiadis: Erdoğan bana 'KKTC'ye gel görüşelim' dedi
banner48

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO zirvesine Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de AB grubu içinde katıldı.

Nikos Anastasiadis, zirve sırasında iki kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme imkânı bulduğunu açıkladı.

"İlk görüşmeme Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yardımcı olmaya çalıştı"

Nikos Anastasiadis zirve sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaklaşmak için fırsatları değerlendirmeye çalıştı ve yan yana geldiği bir anın fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Nikos Anastasiadis, Lefkoşa’da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

CyprusMail'in haberine göre Rum lider, biri zirve diğeri ise akşam yemeği sırasında iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma fırsatı bulduğunu anlattı ve “İlk görüşmeme Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yardımcı olmaya çalıştı. Bu nedenle Erdoğan’a Paris’te buluşma teklifinde bulundum” diye konuştu.

"Erdoğan bana 'Kıbrısa gel konuşalım' dedi"

Nikos Anastasiadis, gazetecilerin “Erdoğan ne karşılık verdi” sorusuna ise “Bana ‘Kıbrıs’ın kuzeyine (KKTC) gel’ cevabı verdi. Ben de ‘imkânsız’ karşılığını verdim” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşma talebi ilk değil

Rum lider NATO zirvesine, ana konunun Ukrayna krizi olması nedeniyle AB grubu içinde katıldı, NATO ve AB liderlerinin yer aldığı akşam yemeğine de dahil oldu. Kıbrıs Türkleri ve KKTC’yi devre dışı bırakarak Kıbrıs sorununda Türkiye ile doğrudan görüşme yolları arayan Rum lider Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşma talebi ilk değil.

Türkiye Nikos Anastasiadis'in geçmişteki benzer taleplerine ancak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılması halinde olumlu cevap vereceğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta su altı arkeoloji parkı açılacak
Güney Kıbrıs’ta su altı arkeoloji parkı açılacak
"Rum itfaiyeciler dayanma güçlerinin sınırında"
"Rum itfaiyeciler dayanma güçlerinin sınırında"
Güney Kıbrıs’a “soğuk duş”
Güney Kıbrıs’a “soğuk duş”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim