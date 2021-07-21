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Anastasiadis: Erdoğan'ın atacağı adımlar ve talepleri kabul edilemez

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Rum lider Nikos Anastasiadis, Maraş açılımından ikinci aşamaya geçildiğinin duyurulmasının ardından açıklama yaparak, “Erdoğan’a şu güçlü mesajı göndermek istiyorum. Atacağı adımlar ve talepleri kabul edilemez” dedi.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:10
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Anastasiadis: Erdoğan'ın atacağı adımlar ve talepleri kabul edilemez

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Maraş açılımından ikinci aşamaya geçildiğinin açıklanmasının ardından, Türkiye’nin amacının bölgenin statüsünü değiştirmek olduğunu açıkça gösterdiğini iddia etti.

Anastasiadis bu hamleyi ‘kabul edilemez ve yasa dışı’ olarak adlandırdı.

Anastasiadis, “Erdoğan’a şu güçlü mesajı göndermek istiyorum. Atacağı adımlar ve talepleri kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, Kapalı Maraş’ın kontrolünün Birleşmiş Milletler’e verilmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, 20 Temmuz Barış Harekatı törenlerinde kapalı bölge Maraş konusunda yaptıkları açıklamalar nedeniyle bu sabah 11.00’da Rum Ulusal Konseyi toplanacak.

Anastasiadis’in talimatı sonrasında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi’ni bilgilendirdiği ve BM Güvenlik Konseyi Başkan ve üye ülkelerine bilgilendirme mektubu gönderdiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısNikos AnastasiadisErdoğan
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