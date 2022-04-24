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Anastasiadis, Estonya’yı ziyaret edecek

24 Nisan 2022 Pazar 19:39
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Anastasiadis, Estonya’yı ziyaret edecek

Güney Kıbrıs, halen uygulamakta olduğu bir dizi dijital dönüşüm projelerini uygulamak maksadıyla Estonya’nın teknolojik bilgisini transfer etmeye hazırlanıyor. Bu amaçla Estonya ile Dijital Dönüşüm Memorandumu imzalanacağı bildirildi.

Alihtia’nın haberine göre, memorandum, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Araştırma İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos, Başkanlık Müsteşarı Kiriakos Kusios, Sözcü Marios Pelekanos ve bürokratlar eşliğinde 27-29 Nisan’da yapacağı Estonya’yı ziyareti sırasında imzalanacak.

Memoranduma Rum tarafı adına Anastasiadis’in, Estonya adına da Başbakan Kaja Kallas imza atacak. Estonya ve Güney Kıbrıs’ın e-devlet ve dijital dönüşüm alanlarındaki işbirliklerinin derinleştirilmesi üzerinde durulacak ziyaret çerçevesinde Anastasiadis Estonya Cumhurbaşkanı Juri Ratas ile de görüşecek, Kıbrıs sorununu Rum bakış açısıyla aktaracak.

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