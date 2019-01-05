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Anastasiadis: Federasyon olmazsa sonraki adımı düşünmek sorumluluğumdur

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelişinde bazı öneriler getirmesi ihtimalinden söz etti.

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:49
Anastasiadis: Federasyon olmazsa sonraki adımı düşünmek sorumluluğumdur

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’in, Rum Radyo Televizyon Kurumu radyosuna Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Anastasiadis açıklamasında, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelişinde beraberinde bazı öneriler getirmesi ihtimalinden söz etti..

Anastasiadis, Lute’un Ocak sonu Şubat başı gibi adaya gelmesinin beklendiğini de ifade etti. Öte yandan Rum Haber Ajansı’nın haberine göre Anastasiadis açıklamasında, “müzakere sürecine ilişkin şu an için yeni bir gelişme olmadığını, tek bildiği şeyin Lute’un Ocak sonu veya Şubat başında adaya bazı önerilerle gelme ihtimali bulunduğunu” söyledi.

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Müzakerelerin başlama zamanı konusunda başka sorunların da bulunduğunu ifade eden Anastasiadis, Türkiye’deki yerel seçimler, Yunanistan’da seçimlerin gerçekleştirilmesi ihtimali ve Brexit sebebiyle garantör ülkelerin şu anda Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine müdahil olması yönünde gerekli hazırlık yokmuş gibi göründüğünü dile getirdi.

Anastasiadis, “askeri varlığın ve müdahale haklarının devam etmesinin haklılığı konusunda ikna edici olmanın çok zor olacağını” da savunurken, siyasi eşitliğin ise kabul edildiğini belirtti ancak Kıbrıslı Türkler tarafından dile getirilen bazı endişeleri giderecek mekanizmalardan da söz etti.

Anastasiadis, “kimsenin kararların ortaklaşa alınmasını reddetmediğini ancak alınacak her kararda Kıbrıslı Türklerin kabul oyuna ihtiyaç duyulmasının söz konusu olamayacağını” ileri sürerek, “Kötüye kullanım mevcut olursa bu hakları olacak. Kesinleştirilmeyi bekleyen konulardan birisi de budur” şeklinde konuştu.

Çözümün temeline ilişkin bir soruya karşılık ise Anastasiadis, “iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünü başarabilmenin değişmez kural olduğunu ancak müzakerelerde yeni bir çıkmaza girilmesi durumunda atılacak bir sonraki adımlar konusunu düşünmenin her liderin sorumluluğu olduğunu” söyleyerek yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisJane Holl LuteFederasyonHaberGüney Kıbrıs
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