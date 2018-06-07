Anastasiadis Fransa’ya gidecek

Doğu Akdeniz’de varlığını artıran ABD ve Fransa’nın “Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine karşı caydırıcı olacağına” inanan Rum yönetiminin, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in konuşmasına ayrı bir önem verdiği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasadis’in de önümüzdeki günlerde Fransa’ya gideceği haber verildi.

Fileleftheros “Güçlü Ayaklar… Lefkoşa Birleşik Devletler ve Fransa’yı Önemli Destek Görüyor… Anastasiadis Yakında Paris’e Gidecek” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde Rum yönetiminin, ABD ve Fransa’nın bölgedeki varlığını sürekli artırmasına, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı caydırıcı olacağı gözüyle baktığını yazdı.

ANASTASİADİS FRANSA’YA GİDİYOR

Habere göre ABD ve Fransa ile stratejik iş birliğinin sözde kalmaması için sürekli çaba harcayan Rum yönetimi, Fransa’yla iş birliğini ileri götürme yönünde de hareket ediyor. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Paris’e gideceği, iki tarafın ziyaret tarihini ve gündemini ayarlamaya çalıştığı kaydedildi.

Rum yönetiminin, ABD Dışişleri Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in, Washington merkezli düşünce kuruluşu Heritage Foundation’da yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs ve özellikle Türkiye için söylediklerine büyük önem verdiğine dikkat çekildi.

HRİSTODULİDİS: “ABD’NİN NASIL HAREKET EDECEĞİNİ BİLİYORUZ”

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ABD’nin, Doğu Akdeniz’de herhangi bir meydan okumaya müsamaha göstermeyeceği açıklamasının çok net olduğunu söyledi, “Lefkoşa Birleşik Devletler’in nasıl hareket edeceğini biliyor ancak bu konuda kamuoyu önünde konuşulması doğru olmaz” dedi.

Gazete, Wess Mitchell’in Heritage Foundation’daki konuşmasında, “Kıbrıs MEB’indeki sondaj gemilerinin taciz edilmesinin gözden kaçmasına müsaade etmeyeceğimizi Türk yetkililere mesajımızda açıkça vurguladık, bu konuda konuşmayacağız” ifadesini kullandığını ve ABD’nin Doğu Akdeniz’de daha güçlü bir varlık göstermeyi planladığına işaret ettiğini yazdı.

Habere göre ABD’nin Güney Kıbrıs ile özellikle terörle mücadele ve güvenlik konularında daha güçlü bir ilişki kurmaya çalıştığını belirten Mitchell, Güney Kıbrıs’taki Rus paraları konusunun çok bilindiğine işaret etti ve “örneğin, Rus dezenformasyonu konusunda yapacak çok şeyimiz var” ifadesini de kullandı.

“BATI’NIN DAHA ÇOK DİKKATİNE İHTİYAÇ DUYAN SAVUNMASIZ ÜLKE”

Mitchell, Güney Kıbrıs için “iki bölgeli, iki toplumlu federasyon prosedürü devam eden, Batı’nın daha çok dikkatine ihtiyaç duyan savunmasız ülke” ifadesini kullandı ve bunun bir yönünün de, Güney Kıbrıs’la önceden var olan zeminin üzerine teröre karşı çok güçlü iş birliği inşa edilmesi olduğunu söyledi.

“SONBAHARDA GERİ DÖNECEĞİZ”

Gazete Mitchell’in, Amerikalıların sonbaharda Kıbrıs sorununa yeniden müdahil olacaklarını şu sözleriyle haber verdiğini yazdı:

“Zannederim özellikle Kıbrıs için yapmamız gereken, iki bölgeli, iki toplumlu federasyona yönelik prosedüre katılmayı sürdürmektir. Bu, öncelik olmaya devam ediyor. Çok aktif katılımımız var ve sonbaharda geri döneceğiz.”

Habere göre Mitchell konuşmasında Türkiye’nin Batı dünyası için ne kadar önemli olduğuna da dikkat çekerek ABD’nin Türkiye ile ilişkilerin istikrara kavuşması ve Türkiye’yi Batı yörüngesinde tutmak yönünde çalıştığını söyledi.

Mitchell, “Bu ilişkideki büyük bir ihlal ABD’nin milli güvenliğinde birçok neslin yıkımına neden olur. Uzun vadede Türkiye, bölgede İran’ı ağırlığı ile dengeleyecek tek ülkedir” dedi, şunları da söyledi:

“Türkiye, güvenliğiyle ilgili, çoğuna bizim de katıldığımız ve göğüslemesine yardımcı olmamız gereken meşru kaygıları olan bir NATO müttefikidir. Avrupa enerji güvenliğinin desteklenmesi ve mülteciler konusunda kritik role sahiptir, terörle mücadele ortağıdır.”