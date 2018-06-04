Anastasiadis garantileri geçti birleşik Kıbrıs'tan bahsetti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm sağlanmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Limasol’da Cumartesi akşamı gerçekleştirilen 13’üncü Kıbrıs-Rusya Festivaline katılarak konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre Anstasiadis, Güney Kıbrıs-Rusya arasındaki ilişkilerden söz ettiği konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinmekten kaçınmadı.

Anastasiadis, tüm “Kıbrıslıların” ve iki toplumun endişelerine yanıt verecek Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına, derinden ve samimi bir şekilde bağlı olduğunu ifade etti.

“BİRLEŞMİŞ BİR KIBRIS’IN YABANCILARDAN ARINMIŞ OLARAK ÖZGÜR OLACAĞI BİR ÇÖZÜM”

Anastasiadis, “bir toplumun güvenliğinin diğerinin aleyhine olmayacağı ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın yabancılardan arınmış olarak özgür olacağı bir çözümden” bahsetti.

Rusya’nın Kıbrıs sorununda, ilkelere dayalı olarak sergilediği tutumdan dolayı Rum Hükümeti ve halkının minnettarlığını dile getiren Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın girdiği zor ekonomik dönemde Güney Kıbrıs’taki Rus toplumunun gösterdiği güvenden de söz etti.

Güney Kıbrıs ve Rusya arasındaki mükemmel ilişkilere değinen Anastasiadis, bu ilişkilerin, yıllardır ve sürekli olarak güçlenen sıkı dostluk bağlarına dayandığını söyledi.

İki ülkenin, karşılıklı yarar sağlayan yeni alanların incelenmesi, mevcutların geliştirilmesi, diyaloğun ve dini konulardaki anlayışın güçlendirilmesi hedefine sahip olduğunu ifade eden Anastasiadis, birçok Rus için Güney Kıbrıs’ın ikinci evi olduğunu belirtirken, Rusların, Güney

Kıbrıs’taki müteşebbis faaliyetlerinden de söz etti.

"RUM LİDERE GÖRE GARANTİ ANLAŞMALARI ÇAĞ DIŞI"

Alithia gazetesine göre Anastasiadis konuşmasında ayrıca, “çağ dışı” olarak nitelendirdiği Garanti Anlaşması’nın muhafaza edilmesi şeklindeki Türk ısrarı nedeniyle Temmuz 2017’de Kıbrıs’a ilişkin konferansın başarısızlığına yol açan nedenlerden ziyade Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakere sürecine odaklanmayı arzuladığını savundu.

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy ise, yaptığı konuşmada, “Kıbrıs-Rusya Festivali”nin, iki ülke arasındaki geleneksel ve dostane ilişkileri kanıtlayan bir kurum olduğunu ifade etti.

Osadchiy, “Rusça konuşan toplumun, Kıbrıs toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu” da söyledi.