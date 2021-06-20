Anastasiadis Geçirdiği Operasyonun Ardından Dün Taburcu Oldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz gün geçirdiği omurgayla ilgili operasyonun ardından dün sabah taburcu olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Anastasiadis’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve dün sabah 09.30 sıralarında taburcu olduğunu bildirdi.

Kusios, Anastasiadis’in tedbir amaçlı olarak geçtiğimiz akşamı hastanede geçirdiğini kaydetti.

Anastasiadis’in programının normal şekilde süreceğini ve Salı günü Başkanlık Sarayı’nda BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’u kabul edeceğini yazan gazete, görüşmenin başlangıçta açıklandığı gibi 09.30’da değil 11.30’da gerçekleşeceğini belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in aynı günün akşamı, bir EOKA’cı anıtının açılışına katılacağını da ekledi.