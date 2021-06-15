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Anastasiadis, Geniş Tabanlı Hükümet Girişiminde Başarısız

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, genel seçimlerin ardından geniş tabanlı bir hükümet kurma girişimlerinin AKEL, ELAM ve EDEK’in ret yanıtları sebebiyle sonuçsuz kaldı.

15 Haziran 2021 Salı 10:31
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Anastasiadis, Geniş Tabanlı Hükümet Girişiminde Başarısız

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geniş tabanlı hükümet kurma çabaları çerçevesinde Rum siyasi parti başkanlarından bazılarıyla dün gerçekleştirdiği temaslara ve temaslarının başarısızlıkla sonuçlanmış olmasına manşetten geniş yer verdi.

Politis gazetesi “Geniş Tabanlı Katılım ‘Hayır’a’ Takıldı – AKEL, ELAM ve EDEK Hükümete Katılmayı Reddediyorlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Anastasiadis’in dünden itibaren Rum siyasi parti başkanlarıyla, geniş tabanlı hükümete katılım ve reformlar konusunda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı.

Anastasiadis’in dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, ELAM Başkanı Hristos Hristu ve EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’la görüştüğünü, bugün ise DİKO ve Vatandaşlar İttifakı parti başkanlarıyla bir araya geleceğini aktaran gazete, Anastasiadis’in bugünkü temaslarında da evet yanıtını almasının beklenmediğini ifade etti.

Gazete, muhalefet partilerinin hükümette yer almak istememelerine karşın Anastasiadis’in reform planlarına, reform paketinde kendi önerilerinin de yer alması ve öncesinde yeterli istişareler gerçekleştirilmesi şartıyla destek belirttiklerini de vurguladı.

Konuya ilişkin haber Fileleftheros’ta “Başkan Sadece ‘Hayır’ Yanıtını Alabildi – Muhalefet: Hükümete Katılmaya Ret, Reformlarda İşbirliği”; Haravgi’de “Siyasi Temel Olmadan Geniş Tabanlı Hükümet Kurulamaz”; Alithia “Muhalefetten Birliğe Hayır – Geniş Tabanlı Hükümete Katılmayı Kabul Etmiyorlar” başlığıyla yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisAkelELAMEDEk
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