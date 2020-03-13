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Anastasiadis Güney Kıbrıs’ın aldığı yeni önlemleri açıkladı!

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis Koronavirisüne karşı alınan yeni önlemleri açıkladı.

13 Mart 2020 Cuma 21:34
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Anastasiadis Güney Kıbrıs’ın aldığı yeni önlemleri açıkladı!

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis Koronavirisüne karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. Almak zorunda oldukları önlemlerin herkesin günlük yaşamını etkilediğinin farkında olduğunu ifade eden Anastasiadis, endişelenmediğini, vatandaşların önlemleri uygulamkala görevi olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşlara, Rum hükümetinin açıkladığı her türlü önlemi almaya ve alınan kararlara uymaya davet eden Anastasiadis “Bireysel sorumluluk alınmadıkça, önlem almak veya korumak için yeterli olduğu kadar kesin bir çözüm olmadığını vurgulamak isterim” dedi.

Anastasiadis’in açıkladığı önlemler şöyle:

1. İki bölge arasındaki geçişlerde sadece Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara diplomatlara geçiş izni sağlanacak.

2. Adaya girişlerde ciddi kısıtlamalar getiriyor.

3. Eğitime 10 Nisan’a kadar ara verildi.

4. Ekonomik olarak kısıtlamalardan etkilenecek olanlara destek verilecek.

Son Güncelleme: 13.03.2020 22:38
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAnastasiadisGüney Kıbrıs
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Ertaç 2020-03-13 21:39:46

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