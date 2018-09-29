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Anastasiadis: Güvenlik için AB normları yeterli

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:19
Anastasiadis: Güvenlik için AB normları yeterli

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, AB normları ve BM Kararlarının tüm Kıbrıslıların güvenliğini sağlayacağını, garantiler ve garantörlere ihtiyaç olmadığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu sebebiyle bulunduğu New York’ta Perşembe akşamı ABD’deki Kıbrıslı Rum Örgütleri Federasyonu tarafından düzenlenen yemeğe katıldığını, burada yaptığı konuşmada “Kıbrıslıların tümünün güvenliğini sağlayacak unsurların BM kararları ile AB normları olduğunu ve Kıbrıslı Türk vatandaşlarına bu unsuru sürekli iletmeye çalıştıklarını” söylediğini yazdı.

Kalıcı ve fonksiyonel bir çözüme ulaşılabilmesinin yolunun, BM ilkeleri ve kararları ile özellikle AB normlarına saygı duyulmasıyla gerçekleşebileceğini öne süren Anastasiadis, bu sebepten ötürü Kıbrıslı Türklere, garantiler ve garantörlere, herhangi üçüncü bir ülkeye bağımlı olmaya gerek olmadığı mesajını iletmeye çalıştıklarını ifade etti.
Konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın diğer ülkelerle ilişkilerine de değinen Anastasiadis, AB üyesi ülkeler ve Rusya gibi diğer büyük ülkelerle ilkelere dayanan geleneksel ilişkileri olduğunu, ABD’yle mevcut ilişkilerinin ise her geçen gün güçlendiğini de iddia etti.

ANASTASİADİS, BM GÜVENLİK KONSEYİ BEŞ DAİMİ ÜYE ÜLKE TEMSİLCİLERİYLE YEMEK YEDİ
Gazete bir diğer haberinde ise, Anastasiadis’in yine Perşembe günü New York’ta, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin temsilcileriyle yemekte bir araya geldiğini belirterek, yemek sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamaya yer verdi.
Anastasiadis, “Olası başka planların yaratılmasına fırsat verebilecek bir başarısızlığa yol açılmaması için ön hazırlığın iyi yapılması şartıyla, müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeye ve yeni bir diyaloğa başlamaya hazır olduğumuzu yineledim” şeklinde konuştu.

Anastasiadis ayrıca Güvenlik Konseyi’nin beş daim üyesi ülkeye, “BM kararları, Genel Sekreterin altı parametresi temelinde çözümden bahsettiğini vurguladığını” belirterek “ Ocak ve Haziran-Temmuz 2017 tarihlerinde toplanan Konferansın parametrelerinden biri olan ve Sn. Akıncı tarafından geri çekilen, toprak düzenlemelerine ilişkin harita gibi, halen askıda bulunan ve kesinlikle çözülmesi gereken bazı unsurları da dile getirdiğini” ifade etti.

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Nikos AnastasiadisABHaber
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