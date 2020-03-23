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Anastasiadis halka seslenecek

"Daha sıkı tedbirler yolda"

23 Mart 2020 Pazartesi 13:28
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Anastasiadis halka seslenecek

Kıbrıs'ın güneyinde bu akşam Nikos Anastasiadis'in halka sesleniş konuşması yapacağını iddia eden Rum Basını, 'daha sıkı tedbirlerin' alınacağını belirtti...

Rum Lider Nikos Anastasiadis’in bu akşam halka sesleniş konuşması gerçekleştireceği belirtildi.

Rum Basını halka sesleniş konuşmasının bu akşam en geç ise yarın gerçekleşeceğini söylerken, kısmi sokağa çıkma yasağının Kıbrıs’ın güneyinde de gelebileceği söylendi.

Halktan bazı kesimlerin alınan tedbirlere ve yasaklara ‘kulak asmadığını’ söyleyen Rum Basını, Anastasiadis’in halka seslenerek daha sıkı tedbirler açıklayacağını iddia etti.

Yunanistan da dün kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. 

Son Güncelleme: 23.03.2020 14:36
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsGüney Kıbrıs
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