Anastasiadis'in tatili Rum tarafını karıştırdı

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Anastasiadis, yazılı açıklama yaparak, 2015 yılında yaptığı ilk tatilde uçağı kendi imkanlarıyla kiraladığını ve 2018’deki ikinci tatil için de, 13 Şubat 2020’de Rum Meclisi Denetleme Komitesi’ne yazılı ifade sunduğunu kaydetti.

Anastasiadis, her iki ziyaretin de tatil maksatlı olduğunu ve kanuna aykırı hiçbir durumun söz konusu olmadığını belirterek, ikinci ziyaretinde ise uçağı bedava kullandığını ifade etti.

Suudi Arabistan şeyhinin ikinci karısına vatandaşlık verilmesiyle ilgili olarak ise Anastasiadis, bu vatandaşlığın 2007’den bu yana uygulanmakta olan program çerçevesinde verildiğini ve kendisiyle hiçbir bağlantısı bulunmadığını kaydetti.

Haberde, muhalif partilerin Anastasiadis’in bu açıklamasından tatmin olmadıkları, akıllarda hala soru işaretleri bulunduğunu ifade ettikleri ve DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un da, ceza gerektiren suça atıfta bulunduğu belirtildi.