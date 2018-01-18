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Anastasiadis ise ilk sıradaki yerini koruyor...

İkinci tur için malas ile papadopulos arasında sıkı çekişme. Malas ikinci tur biletine daha yakın. Anastasiadis ise ilk sıradaki yerini koruyor...

18 Ocak 2018 Perşembe 12:11
Anastasiadis ise ilk sıradaki yerini koruyor...
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Güney Kıbrıs’ta yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin anketlerinde Nikos Anastasiadis ilk sıradaki yerini korurken, Stavros Malas’ın artık Nikolas Papadopulos’un önüne geçtiği görülüyor.

Politis gazetesi yapılan son iki ankette Anastasaidis’in birinci, Malas’ın ikinci, Papadopulos’un da üçüncü sırada olduğunu aktardı. 

Gazete, Symmetron şirketinin 11-16 Ocak tarihlerinde Alpha televizyon kanalı adına bin kişiyle yaptığı ankette, Malas ile Papadopulos arasında çok küçük bir puan farkının olduğuna işaret ederek, ikinci tura kimin çıkacağı konusunda tam bir gerilimin olduğunu yazdı. 

Ankette ilk turda kime oy verileceği sorgulandığında, Anastasiadis’in oyların yüzde 34,2’sini topladığını kaydeden gazete, Stavros Malas’ın yüzde 23,1, Papadopulos’un  ise yüzde 22,6’lık bir orana sahip olduğunu bildirdi. 

Şirketin önceki anketinde Anastasiadis’in oy oranının yüzde 33,7 olduğuna işaret eden gazete, Malas’ın 19,6 Papadopulos’un ise yine 22,6 oy oranına sahip olduğuna dikkat çekti. 

Seçimlerde dördüncü sırada yüzde 4,3 ile oy oranını artıran ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun yer aldığını aktaran gazete, Hristu’nun önceki anketteki oy oranının yüzde 2,7 olduğunu belirtti. 

Gazete Yorgos Lillkas’ın ise 3,1’lik oy oranıyla beşinci sırada olduğunu kaydetti. 

İkinci tur senaryolarında olası Anastasiadis-Malas karşılaşmasında, Anastasiadis’in, oyların yüzde 47, Malas’ın ise yüzde 31’ini aldığını aktaran gazete, olası Anastasiadis-Papadopulos karşılaşmasında ise Anastasiadis’in yüzde 43, Papadopulos’un da yüzde 31’lik orana sahip olduğunu belirtti. 

Gazete, Yunanistan merkezli A-MCI Consulting IKE şirketinin 27 Aralık-10 Ocak tarihlerinde 2 bin 311 kişiyle yaptığı ankette de ikici turda önceliğin Anastasiadis’ten sonra Malas’ta olduğunun görüldüğünü yazdı.

Katılımcıların başkanlık seçimlerinde oy verme niyetleri sorgulandığında Anastasiadis’in oyların yüzde 33,1’ini topladığını aktaran gazete, Malas’ın oyların yüzde 17,8’ini, Papadopulos’un ise yüzde 15,1’ini alacağını kaydetti. 

Dördüncü sıra için verilecek mücadelede bu ankette Lillikas’ın yüzde 8,8 ile önceliğe sahip olduğunu yazan gazete, Hristu’nun ise yüzde 3,2’lık orana sahip olduğunu belirtti. 

Ankete göre ikinci tura Anastasiadis ile Malas’ın kalması durumunda Anastasiadis’in oyların yüzde 48,4, Malas’ın ise yüzde 32,3’ünü topladığını kaydeden gazete, ikinci turda Anastasiadis ile Papadopulos’un seçim yarışına girmesi durumunda yine Anastasiadis’in birinci gelerek oyların yüzde 46,6 aldığını, Papadopulos’un da oyların 31,1’ine sahip olduğunu aktardı.

ANASTASİADİS FİNAL MİTİNGİ YAPMAYACAK 

Öte yandan Politis gazetesi bir başka haberinde Anastasiadis’in final mitingi yapmayacağını yazdı. 

Anastasiadis’in seçim kurmaylığının, bugünlerde bölge bölge miting ve toplantılar yaptığı için 23 Ocak’ta final mitingi yapmanın bir anlamının olmadığı düşüncesi taşıdığını kaydeden gazete, bu kapsamda Yunan şarkıcı Sakis Ruvas’ın da konserinin olması yönündeki düşüncelerin hayata geçirilmeyeceğini belirtti. 

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Son Güncelleme: 18.01.2018 12:20
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