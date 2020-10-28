Anastasiadis-Johnson görüşmesinde Kıbrıs'ta barış için aktif rol vurgusu

Rum lider Nikos Anastasiadis, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Rum Lider Anastasiadis ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın görüşmesinde, Maraş konusu konuşuldu.
Görüşmede Maraş’ın kıyı şeridinin açılmasıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 540 ve 789 numaralı kararlarının ihlal edildiği anımsatıldı.
Doğu Akdeniz’deki gerilimin de konuşulduğu görüşmede, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un “Kıbrıs barışı için aktif rol üstleneceği” kaydedildi.
Görüşmeye ilişkin Rum Lider Anastasiadis de sosyal medyadan paylaşımda bulundu.