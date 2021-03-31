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Anastasiadis: “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni aşağılıyorlar”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,  “Os Dame” (Buraya Kadar) isimli platformun, bir eylemi sırasında sözcüsü tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için “Güney’deki rejim” ifadesi kullanılmasına tepkisini “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni aşağılıyorlar” diyerek dile getirdi.

31 Mart 2021 Çarşamba 16:05
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Anastasiadis: “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni aşağılıyorlar”

Fileleftheros’un haberine göre “Os Dame” sözcüsü tarafından kullanılan ifade hakkındaki yorumu sorulan Anastasiadis “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni aşağılayanlar hakkında herhangi bir yorum yapmak istemiyorum” dedi.

DİSİ, yaptığı çağrıya rağmen AKEL’in üç gündür “Os Dame” üyesi AKEL Merkez Komite üyesi Trimikliotis ile aynı görüşte olmadığını söyleyemediğine dikkat çekti. AKEL de “Güney’deki rejim” ifadesi Haris Yeorgiadis’in “neo realizmi”ne, Elenas Stavru Siru’nun “Yunanistan-Kıbrıs-Enosis”ine ve Nikos Anastasiadis’in iki devlet çözümü ile kur yapmasına meydan okuma olduğunu belirtti. AKEL “DİSİ ucuz vatanseverliğin bulanık suyunda balık avlayarak mantığı zorluyor” vurgusunu yaptı.

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