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Anastasiadis ”Kıbrıslı Türk öğrencilere hiçbir kolaylık yapılmayacak”

Kıbrıs’ın güneyindeki Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi başkanı Yiannis Lapithios, Voice of the Island’a yaptığı açıklamada “Anastasiadis güneyde eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilere, okulların açılması ve derslere katılabilmeleri için hiçbir kolaylık yapılmayacak” ifadelerini kullandığını iddia etti.

07 Mayıs 2020 Perşembe 23:11
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Anastasiadis ”Kıbrıslı Türk öğrencilere hiçbir kolaylık yapılmayacak”

İki ayı aşkın bir süredir ada genelinde Covid-19 ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirler arasında, geçiş noktalarının kapatılması da yer almasından ötürü birçok insanın hayatı gittikçe zorlaşmaya başladı.

17 yıllık kurulu düzenler, geçiş noktalarının geçici olarak kapatılması ile sarsıldı. Güneyde eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler, güneyde çalışan binlerce emekçi ve daha birçok kişi durumdan en kötü şekilde etkilenmeye başlarken, alınan tedbirlerin hafifletilmesine rağmen geçiş noktalarının yeniden açılması yönünde bir çalışmanın olmadığı gözlemleniyor.

Kıbrıs’ın güneyinde alınan tedbirlerin hafifletilmesi arasında yer alan 21 Mayıs’ta okulların açılması, bir kez daha Kıbrıs’ın güneyinde eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilere endişe yaratmaya başladı.

Güneyde eğitim gören öğrenciler geçiş noktalarına takıldı

Bu kez bu durumu gündeme getiren Kıbrıs’ın güneyindeki “Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi”, Kıbrıslı Türk öğrencilerin durumu hakkındaki sorunları Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’e aktardı.

Voice Of The Island’a konuşan Lapithios, dün (06 Mayıs 2020) Komitenin Anastasiadis ile yaptığı toplantıda, Kıbrıslı Rum Lider’e okulların açılmasıyla Kıbrıs’ın güneyinde eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin derslerde fiziksel olarak katılmaları durumunun ne olacağı komite tarafından sorulduğunda, “Anastasiadis’in kararlı bir şekilde, Kıbrıslı Türk öğrencilere hiçbir imkanın sağlanmayacağını söylediğini” ifade etti.

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