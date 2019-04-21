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Anastasiadis: Klerides’in mirası temelinde siyasete devam edeceğim

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununda yürütmekte olduğu icraatlara Güney’den yapılan eleştirilere müteveffa Glafkos Klerides’in ilke ve değerlerine atıf yaparak cevap verdi, “Glafkos Klerides’in miras bıraktıkları temelinde siyaset yapmaya devam edeceğim” dedi.

21 Nisan 2019 Pazar 15:57
Anastasiadis: Klerides’in mirası temelinde siyasete devam edeceğim
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Fileleftheros’un haberine göre, Klerides’in 100’üncü doğum günü vesilesiyle düzenlenen ve Yunanistan eski Başbakanı Kostas Simitis’in de katıldığı törende konuşan Anastasiadis, Klerides’in pragmatistliğine, cesaretine ve “siyasi, beğenilen değil yararlı olmalıdır” ilkesine atıf yaptı.

Anastasiadis konuşmasında, “Bütün kaygım, herkesin vizyonu olan barış ve istikrar şartlarının yaratılmasının gerçekleştiğini görmektir” dedi ve yeni önerilerini “işleyebilir, sürdürülebilir ve sürekli çözüme olanak tanıyacak şartları yaratmak maksadıyla, çıkmazdan çıkmak için” sunduğunu öne sürdü.

“Herhangi bir çözüm çöküşe sürükler” diyen Anastasiadis, uyguladığı taktiği de “siyasi liderler 45 yıl önce dile getirilen görüşlere çakılıp kalmamalı” sözüyle savundu.

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Yetkinin yerelleştirilmesi (desantralizasyon) ile “daha geniş özerkliğe sahip devletler ile Kıbrıslı Türklerin, Rumların çoğunluk toplum olmasına ilişkin endişelerinin göğüslenmekte olduğunu” öne süren Anastasiadis, parlamenter sistem önerisinin ise; “etnik temelde değil siyasi temelinde işbirliği ön şartlarını yaratmayı hedeflediğini” söyledi.

Anastasiadis, Glafkos Klerides’in “doğru ölçme, doğru öngörüde bulunma, karar verme ve sorumluluklarını üstlenme gücüne sahip bir kişi olduğunu” söyledi ve “Bu süreci terk edemem” dedi.

Alithia; “Hiçbir Zaman Sorumluluklarından Kaçmayan Lider” başlıklı haberinde, Glafkos Klerides’in 100’üncu doğum günü nedeniyle dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen törende Yunanistan eski Başbakanı Kostas Simitis’e Güney Kıbrıs’ın AB’ye üyeliği konusunda yaptığı “büyük” yardım ve katkılar nedeniyle “Glafkos Klerides Barış ve İşbirliği Ödülü” verildiğini yazdı.

Habere göre müteveffa Klerides’in müsteşarı, yakın dostu ve ölümüne kadar onunla birlikte olan Pandelis Kuros’a da “Glafkos Klerides Barış ve İşbirliği Ödülü” verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
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