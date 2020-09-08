Anastasiadis, Lavrov'u kabul etti

Resmi Twitter hesabından görüşmeyle ilgili bir paylaşım yapan Rum Lider, "Sayın Lavrov'u Kıbrıs'ta ağırlama benim için memnuniyet vericidir. İki ülke arasındaki diyalog ortamının ve ikili ilişkilerin geliştiğini görmekten çok memnun kaldım" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 60.yılına denk gelen ziyaret, ABD'nin geçen hafta kaldırdığı silah ambargosu kararındaki Rusya ile ilgili maddeler yüzünden sıkıntılı bir zamana denk gelirken, Rus Dışişleri Bakanı adadaki temasları çerçevesinde Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve parti başkanları ile de görüşecek.

Lavrov, daha sonra Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile birlikte Lefkoşa'da düzenlenecek bir foroğraf sergisine katılacak.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Alexey Sazanov da, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Ulaş Barış - Kıbrıs Postası