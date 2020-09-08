Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
4 gün tutukluluk
4 gün tutukluluk
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Arabasından ve evinden uyuşturucu çıktı
Arabasından ve evinden uyuşturucu çıktı
Bu ilk soygunları değil
Bu ilk soygunları değil
2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
2 ayı aşmamak üzere cezaevine...

Anastasiadis, Lavrov'u kabul etti

Nikos Anastasiadis, adaya resmi bir ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u bu sabah kabul ederek bir süre görüştü.

08 Eylül 2020 Salı 11:10
770 Okunma
Anastasiadis, Lavrov'u kabul etti

Resmi Twitter hesabından görüşmeyle ilgili bir paylaşım yapan Rum Lider, "Sayın Lavrov'u Kıbrıs'ta ağırlama benim için memnuniyet vericidir. İki ülke arasındaki diyalog ortamının ve ikili ilişkilerin geliştiğini görmekten çok memnun kaldım" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 60.yılına denk gelen ziyaret, ABD'nin geçen hafta kaldırdığı silah ambargosu kararındaki Rusya ile ilgili maddeler yüzünden sıkıntılı bir zamana denk gelirken, Rus Dışişleri Bakanı adadaki temasları çerçevesinde Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve parti başkanları ile de görüşecek.

Lavrov, daha sonra Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile birlikte Lefkoşa'da düzenlenecek bir foroğraf sergisine katılacak.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Alexey Sazanov da, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Ulaş Barış - Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisLavrov
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs Güney Kıbrıs'ta can aldı!
Koronavirüs Güney Kıbrıs'ta can aldı!
Güney Kıbrıs'ta 2 pozitif vaka!
Güney Kıbrıs'ta 2 pozitif vaka!
Güney Kıbrıs'ta 5 yeni vaka!
Güney Kıbrıs'ta 5 yeni vaka!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim