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Anastasiadis - Lute görüşmesi başladı

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

01 Aralık 2020 Salı 20:14
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Anastasiadis - Lute görüşmesi başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesi başladı...

Görüşmeye Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyanis ve Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios da katılıyor.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından basına açıklama yapılması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute bugün 11.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmişti.

Yarın adadan ayrılacağı ve önce Atina’ya ardından da New York’a geçeceği açıklanan Lute’un, Atina öncesi ya da sonrası Ankara’ya ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Ancak Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Lute, Ankara’dan randevu talebinde bulundu ancak Ankara’dan olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt alamadı.

Lute’un Ankara temaslarını Avrupa Birliği Konseyi’nin Aralık toplantısı sonrası yapacağı iddia ediliyor.

KIBRIS POSTASI

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