Anastasiadis, Maraş Kökenli Rumlarla Bir Araya Geldi

Fileleftheros gazetesi “Kararlar Ulusal Konsey’de- Maraş’la İlgili Önlemler Ortak Toplantıda Açıklanacak- Erdoğan’ın Yapacağı Açıklamalarla İlgili Ciddi Endişe” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılmasına dair yasadışı Türk planlamalarının “Maraş” Belediye Başkanının da katılacağı Ulusal Konsey toplantısında ele alınacağını öne sürdü.

Toplantıda, olumsuz olguların göğüslenmesi için kararlar alınması ve önlemler açıklanması gerektiğini savunan gazete, Maraş kökenli Rumlar tarafından dün Anastasiadis’e iletilen en büyük kaygının “işgal makamlarının kent sakinlerini, bölgenin yerleşime açılması çerçevesinde, şimdiki işgal rejimi altında kente dönmeye çağırmaları durumunda ortaya çıkması gereken tepki olduğunu” belirtti.

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’yi ziyaret edeceğini ve bu ziyaret esnasında kapalı bölge Maraş’la ilgili açıklamalar yapılmasının beklendiğini de anımsattı.

Rum Başkanlık Sarayı’nda dün gerçekleşen toplantıya sözde “Maraş Belediye” meclisi, Rum Başsavcısı Yorgos Savvidis ve diğer yetkililerin katıldığı belirtildi. Habere göre, sözde “Maraş” Belediye Başkanı Simos İoannu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Anastasiadis’ten, Rum hükümetinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz’daki KKTC ziyaretinde kapalı bölge Maraş’la ilgili yapacağı herhangi bir açıklama veya hamleye tepki göstermeye hazır olmasını istediklerini ifade etti.

Kapalı bölge Maraş konusunun ele alınacağı Rum Ulusal Konseyi toplantısından ortak bir karar çıkmasını istediğini kaydeden İoannu, her siyasi partinin nasıl buraya kadar gelindiğine dair kendi fikri olduğunu, ancak meselenin şu an ne yaptıkları olduğunu belirtti.

İoannu, “Karar oybirliğiyle alınmalıdır. Eğer böyle değilse, olmaması daha iyidir. Siyasi parti başkanları toplantıdan çıkar ve her biri kendi ne istediğini söylerse, olmasın daha iyi” ifadelerini kullandı.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in gönderdiği mektuplar ve konu hakkında BM Genel Sekreteriyle yaptığı görüşmeler konusunda kendilerini bilgilendirdiğini dile getiren İoannu, Belediye Meclisi’nin duruşunun ortak olduğunu belirtti. İoanny, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kıbrıslı Rumlar, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarında belirtildiği gibi, BM himayesi altında geri dönmelidir. Ancak diğer taraftan, Kıbrıslı Rumlardan Türk idaresi altında dönmelerinin istenmesi durumunda, ortaya çıkacak herhangi bir durumu ele almaya da hazır olalım.”

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Maraş’ı korumak için ne gerekiyorsa yapmaları için Hukuk Dairesi, Dışişleri Bakanlığı ve Rum tarafının yurt dışındaki elçilikleriyle temas içinde olduğunu kendilerine söylediğini de belirten İoannu, Anastasiadis’in “kapalı bölge Maraş’ın kaybedilmesi durumunda bunun Kıbrıs sorununun mezar taşı olacağını” söylediği iddiasında da bulundu.

İoannu, Anastasiadis’in “toprak konusunun Kıbrıs sorununun temel kriterlerinden biri olduğunu ve bu parça da kaybedilirse başa çıkılmaz sorunların ortaya çıkacağını ve muhtemelen bunun Kıbrıs sorununun sonu olacağını söylediğini” de ileri sürdü.

Yapılabilecek hamleler konusunda ise, ABD ile AB’nin Türkiye’ye yönelik uygulaması gereken baskıya atıfta bulunan İoannu, Anastasiadis’in ise, Türkiye’yle büyük çıkarlara sahip olan ülkeler olduğunu ve bunun zor olduğunu söylediğini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maraş’la ilgili hamlelerde ve açıklamalarda bulunması durumunda, BM Güvenlik Konseyi’nin toplanmasının talep edilmesinin önerildiğini de dile getiren İoannu, böyle bir şeyi yapmaya hazır olup olmadığının BM Genel Sekreteri’ne bağlı olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “en nihayetinde Maraş’taki turistik bölgenin bir kısmının açılmasını ilan edebileceğini ve uluslararası toplumun buna mesafeli bir tepki göstermesi halinde son aşamaya geçebileceğini” öne süren İoannu, Erdoğan’ın “kentin tam anlamıyla yerleşime açıldığını ilan edip, Kıbrıslı Rumları da Kıbrıs Türk idaresi altında geri dönmeye çağırabileceği”ne ilişkin iddialarını ekledi.

“Kıbrıs sorununun Maraşlaştırılması” fikrini de yorumlaması istenen İoannu, böyle bir şey olmadığını ifade etti.

İoannu başka bir soruya yanıtında ise “Türk idaresi altında geri dönmek konusunda istek belirten Maraş kökenliler bulunduğunu” belirterek, bu kişilerin geri dönmemesi durumunda mülklerinin nasıl olsa kaybolacağını ileri sürdü.

“Bunun bir kafa karışıklığı ve anlaşmazlık hamlesi olduğunu” savunan Yoannu, “Türkler ne yaptığını biliyor” dedi.

Yoannu, 19 Temmuz’da Derinya’da yapılacak protesto etkinliğini de anımsatarak, herkesi buna katılmaya çağırdı.

Alithia gazetesi ise “Anastasiadis ile Maraş Kökenlilerin Görüşmesi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından görüşme konusunda yapılan açıklamaya yer verdi.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanlığı açıklamasında, Anastasiadis’in dün sözde “Maraş Belediye Başkanı” ve Belediye Meclisiyle yaptığı görüşmede “yeni oldubittiler yaratılmasına ilişkin Türk tehditlerinin önlenmesi ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin devam etmesi için, elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini söylediğini” aktardı.

Açıklamada, Anastasiadis’in niyetinin önümüzdeki günler içerisinde Ulusal Konseyi toplamak olduğu belirtilirken, görüşmede, Maraş’la ilgili ileri sürülen Türk planlamalarının önlenmesi için alınan veya alınması planlanan önlemlerin analiz edildiği de kaydedildi.

Politis gazetesi ise “Oldubittilere Ulusal Konseyle Yanıt Veriyoruz- Maraş Ulusal Konsey’de- Erdoğan’ın Açıklamaları Konusunda Tüm İhtimaller Açıkta- Maraş İçin Cesur Bir Şekilde Devam Ediyorlar” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Ulusal Konsey’in önümüzdeki 24 saat içerisinde Kıbrıs sorunu ve Maraş konulu kritik gelişmeler ışığında toplanabileceğini yazdı.

Gazete, Rum tarafının, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz’da “kapalı kentteki askeri bölge statüsünün kaldırıldığını açıklamasının” beklendiğini yazdı. Gazete ayrıca EVKAF’ın talep etmediği küçük bir bölgede mülkü bulunan Maraş kökenli Rumlara Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla haklarını talep etmeleri açılımında bulunulması ihtimalinin de mevcut olduğunu ekledi.

Haravgi ise Maraş konulu haberinde “Hedef Maraş İçin Uzlaşma- Ulusal Konsey Maraş Belediye Meclisinin İstediği Üzere Önümüzdeki Günlerde Toplanacak” başlıklarıyla yer verdi.