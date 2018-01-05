Anastasiadis, MEB açıklamasının “çarpıtıldığını” savundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türkler Kıbrıslı Türklerin haklarını ayrı, bağımsız bir varlıkta korumak istiyorsa, o zaman bu varlığın payına düşen MEB’de sınırlı kalsın” söyleminin Rum tarafında krize neden olması üzerine dün basın toplantısı düzenledi ve sözünün “seçimler öncesinde maksatlı çarpıtıldığını” açıkladı.

Anastasiadis’in dünkü izahından ikna olmayan muhalefet ise Anastasiadis’in aslında, son günlerde dillendirilen muhalif söylemleri teyit ettiği yorumunda bulundu.

Politis, “Çarpıtma Şikayetinde Bulundu… Başkan, DİSİ Kalkanı İle Karşı Saldırıya Geçti” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in Rum tarafından yükselen eleştirilere Suudi Arabistan ziyareti sonrasında dün sabah düzenlediği basın toplantısında cevap verdiğini yazdı.

Habere göre, sözlerinin maksatlı çarpıtıldığını ve tahrif edildiğini savunan Anastasiadis, açıklamasının iki ayaktan oluştuğunu, birincisinin Rum yönetiminin ve dolayısıyla şahsının değişmez teziyle, ikincisinin de Türkiye’nin teziyle ilgili olduğunu savundu.

Gazete, Anastasiadis’in “çarpıtıldığını” iddia ettiği açıklamasını şu şekilde aktardı:

“İlgili soruya, kelimesi kelimesine şu cevabı verdim: Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti, egemenlik haklarını kullanıyor diye hiçbir tehlikeyle karşı karşıya kalmaz. Kıbrıs’ın doğal zenginliği, vurguluyorum- aralarında Kıbrıslı Türklerin de bulunduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bütün yasal sakinlerine aittir. Dolayısıyla Türkiye’nin tehditleri yersizdir ve Kıbrıs halkının tamamının menfaatine değildir. Türkiye’nin, yapılmakta olan arama sondajlarının Kıbrıs’ın geleceğiyle, sakinlerinin geleceğiyle, Kıbrıs halkının tamamının geleceğiyle ilgili olduğunu ve dolayısıyla, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin var olmadığını veya ‘Kıbrıs Türk cumhuriyeti’ olduğunu düşünmek istiyorlar diye itirazları yersizdir.

Türklerin çelişkisine ve riyakarlığına işaret etmek için de kelimesi kelimesine şunları ekledim: ‘Kıbrıslı Türklerin haklarını “bağımsız bir varlıkta” korumayı tercih ediyorlarsa, o zaman, o yasadışı varlığın payına düşen “münhasır ekonomik bölgeyle” yetinmeleri gerekir. Dolayısıyla da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına itiraz etmelerine sebep yoktur.”

Habere göre, Anastasiadis, Rum tezleriyle ilgili söyledikleri ihmal edilerek, maksatlı olarak Türk tezlerine işaret etmek için kullandığı ifadenin çekilip alındığını söyledi. Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretin tarihi olma niteliğinin ve orada edindiği başarıların küçümsenmeye çalışıldığını söyleyen Anastasiadis, buna çalışanlarla çatışmaya girmek niyetinde olmadığını da sözlerine ekledi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu da, Anastaiadis’in Suudi Arabistan ziyaretiyle bağlantılı büyük ulusal başarılar kaydedildiği bir zamanda Rum tarafında “var olmayan meselelerle” ilgili yorumlar yapıldığını savundu. Neofitu, “Türklerin kabul edilemez tezlerine dair bir yorum ve bir söylem güya bizim tarafın teziymiş gibi algılanamaz” dedi.

Gazete “Yanlış Yaptım Demesi Daha Onurlu… Anastasiadis’in İzahatından İkna Olmayan Muhalefet Israr Ediyor” başlıklı haberinde ise Anastasiadis’in MEB ve Kıbrıslı Türkler ile ilgili kast ettiklerine dair izahının muhalefet partilerini ikna etmediğini yazdı.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu “Bu seyahati hakkında çok şey söylenebilecek olsa da kimse Suudi Arabistan ziyaretinin önemi konusunda konuşmadı. Küçümsemeye çalışan kim?” diye sordu ve şunları ekledi:

“Ben, Başkan’ın kendi kendini yalanlama çabası üzerinde duracağım. Çünkü bu üzücüdür. Yaptığı hatayı kabul etse ve çok önemli bir hata olduğundan, özür dilese çok daha onurlu olurdu. Bunun yerine, yorumların ardına saklanmaya çalışıyor. Kendini haklı göstermeye çabalarken, son günlerde söylediğimiz her şeyi teyit ediyor. Yapılan açıklama çok tehlikeliydi.

Aslında, Kıbrıslı Türklere ait ayrı bir MEB olduğunu ve Türkiye’nin orada araştırma yapma hakkı bulunduğunu kendisi düşünüyor. Bu eğer bir dil sürçmesi ise, cesaret gösterip özür dilemeli. Kıbrıs sorununun nihayetinde nasıl çözülmesi gerektiğine dair gerçek anlayışı bunlar ise çok daha kötü.

Başkanın Kıbrıs sorunuyla ilgili gerçek niyetinin ne olduğu konusunda Kıbrıs halkının büyük bölümünde var olan endişe son derece haklıdır. Başkan, tercihinin taksim olduğunu defalarca açıklayan Başpiskopos ile çatışacak gücü asla bulamadı.”

Başkan adaylarından Stavros Malas ise Anastasiadis’i “haksız olanları haklı kılmaya çalışmakla” suçladı. Malas, “Yani, Sayın Anastasiadis bize ne diyor? Birisi, yasadışı olsa bile, 5 alıp 10 daha isterse gelecek başkan kendisine 5’i al 10’u unut mu diyecek?”

Başkan adaylarından Nikolas Papadopulos’un seçim kurmaylığı da Anastaiadis’in “çalışma arkadaşlarının desteksiz gerekçelerinin arkasına gizlenmekten vazgeçip, sözünü geri alması gerektiği” görüşünü ortaya koyarak şunları ekledi: “Bizim tezimiz nettir. Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’i bugün tektir, bir çözümden sonra Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı ve dönüşümünde de tek olmalıdır. Federal ya da değil, dünyada iki veya daha çok MEB’i olan bir devlet yoktur.”

Fileleftheros haberi “Üst Perdeden Terane … Başkan Çarpıtma ve Maksat Gördü – Malas ve AKEL’den Kesin Örnekler… AKEL, Başkan’ın Başka Fikirlerle Flört Ettiğini İma Etti” başlığıyla aktardı.

Gazete, Anastaiadis’in MEB ile ilgili açıklaması yüzünden, adaylığını desteklemekte olan akademisyen Hristodulos Yalluridis’i kaybettiğine dikkat çekti.

Habere göre, Yalluridis Anastasiadis’e verdiği desteği geri çektiğini açıkladı ve Rum halkına, “Kıbrıs Helenizmi’nin varoluş tezini savunacağını hissettikleri adaya oy verme” çağrısı yaptı. Yalluridis yazılı açıklamasında “Başkan Anastaiadis’in, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesinde sahte devlete egemenlik hakkı verme açıklaması bugünkü siyasi liderliğin Kıbrıs halkına verdiği sözleri tutarak, Kıbrıs meselesini istikrarla yönetme siyasi kabiliyetine sahip olmadığını bir kere daha gösterdi” dedi.

Haravgi habere, “Yorumların Ardına Saklanıyor… Kıbrıslı Türklere Ait Ayrı MEB Konusunda Verdiği İzahatla İkna Edemedi… ‘Yasadışılığı Meşrulaştırıyor ve MEB’i Taksim Ediyor’” başlığını attı.

Alithia haberi manşetten “Tek Bir Ayağını Seçtiler… Nikoso Anastasiadis MEB’le İlgili İhtilaflı Açıklamasını İzah Ediyor ve Maksatlı Çarpıtmadan Şikayet Ediyor… Muhalefet Teranesine Devam Ediyor ve Başkan’ın Tezinin Tehlikesinden Söz Ediyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.