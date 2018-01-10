Anastasiadis MED7 için Roma’ya gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis AB üyesi 7 Akdeniz ülkesi liderlerinin bir araya geleceği Avrupa Güneyi Zirvesi’ne (MED7) katılmak üzere Roma’ya gidiyor.

Roma zirvesinde benimsenmesi beklenen kararda Kıbrıs sorunu ve garantiler konusuna özel atıf yapılacağı haber verildi.

Fileleftheros’un “Roma Mesaj Veriyor” başlıklı haberine göre Anastasiadis Roma’ya bu akşam, Sözcü Nikos Hristodulidis eşliğinde gidecek. Zirve toplantısı öncesinde Anastasiadis Fransa, İtalya ve Yunanistan liderleriyle ayrı ayrı özel görüşmeler yapacak.

Sözcü Hristodulidis, Anastasiadis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmesinde Kıbrıs sorununun da gündemde olacağını açıkladı. Macron’un, kısa süre önce TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Paris’te görüştüğünü hatırlatan Hristodulidis’e göre Fransa Cumhurbaşkanı daha önce Anastasiadis’e, bir araya geldiklerinde Erdoğan’la Kıbrıs meselesini de görüşmeyi hedeflediğini iletmişti.

Anastasiadis, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni Silveri ile özel görüşmesinde ağırlıkla enerji konuları, ENI’nin araştırma sondajı ve EastMed boru hattı ile bu projenin uygulanma süreci masaya yatırılacak. Enerji konusu Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la özel görüşmesinde de gündemde olacak. Bu görüşmede Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın “münhasır ekonomik bölgeleri” (MEB) arasındaki sınır hattının belirlenmesi (sınırlandırılması) konusunda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Gazete İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Malta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yer alacağı Zirve’de benimsenmesi beklenen kararda Kıbrıs sorunu ve garantiler konusuna özel atıf yapılacağı bilgisi bulunduğuna vurgu yaptı.

Haberde gelecek hafta da Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Ürdün’le üçlü zirvesi yapılacağı, zirvenin 16 Ocak’ta Rum Başkanlık Sarayı’nda yer alacağı hatırlatıldı. Zirve öncesinde ikili görüşmeler yapılarak bir dizi ikili anlaşmaya imza atılacağı vurgulandı.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamayı “Avrupa Güneyi… Roma Zirvesinde Gündem Yoğun” başlığıyla aktaran Alithia bu akşam, saat (Kıbrıs saati) 20.00’de başlayacak zirve toplantısında Avrupa Ekonomik ve Para Birliği’nin tamamlanması,AB’nin mülteci politikası, kalkınma istihdam ve yatırımı sağlayacak bir vizyon geliştirilmesi konularının ele alınacağını yazdı.

Habere göre çalışma yemeğinde bir araya gelecek olan liderler basına açıklama da yapacak. Roma’da Anastasiadis’e eşlik edecek olan Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı’nın yarın sabah Güney’e döneceğini de açıkladı.

Politis haberi “Başkan… MED7 İçin Roma’ya Gidiyor”