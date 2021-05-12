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Anastasiadis muhalefete sert çıktı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,  pandeminin yönetilmesini eleştiren muhalefete “Ayıp beyler” diyerek sert çıktı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:58
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Anastasiadis muhalefete sert çıktı

Alithia’nın “Ayıp Beyler... Nikos Anastaiadis: Muhalefet Partilerine Sert Üslup” başlığıyla manşete çektiği habere göre Anastasiadis, hükümetin icraatlarını her gün yerden yere vuran muhalefetin genel seçim yaklaştıkça bu üslubunu yoğunlaştırdığına dikkat çekti.

Pandeminin yönetilmesinde gerek can kaybı sayısı, gerek kapanma süresi açısından Avrupa’dan ve dünyadan iyi, aşılamada AB içerisinde 6’ncı sırada olduklarını söyleyen Anastasiadis, buna karşın muhalefetin “hükümet kötü yönettiği pandemi savaşını kaybetti” ve “açıklanan vaka sayıları doğru değil” eleştirilerine hedef olduklarını söyledi. Anastasiadis, “Pandeminin yönetilmesinde gerek Avrupa gerek dünya açısından önde olan ülkenin sıfırlanması ayıptır” dedi.

20 BİN OMONİA TARAFTARI KURALLARI İHLAL ETTİ

Aynı gazete Omonia Futbol Kulübü’nün şampiyonluğunu ilan ettiği pazartesi günü Yeri’deki İlias Pullos Stadı’nda düzenlenen kutlamada, binlerce taraftarın pandemi kısıtlamalarını hiçe sayan görüntüler sergilediğine dikkat çekti.

Fotoğraflarla da desteklenen haberde, 20 bin civarında taraftarın bir araya geldiği kutlamalarda polisin, olay çıkmasından korkarak taraftar yığınına müdahale etmekten çekindiğine dikkat çekildi.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Omonia’nın 11 yıl sonra gelen şampiyonluk sevincine anlayış göstermekle birlikte “Kuralları çiğnemekle kötü ettiler” dedi.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu ise Omonia taraftarının pazartesi akşamı sergilediği görüntüden kaygı ve endişe duyduğunu belirtti. Stada taraftarın yüzde 15’inin girişine izin verdiklerini ancak taraftarın bu kuralı ihlal ettiğini de söyleyen Yoannu, polisin statta denetim yapmasının imkânsız olduğu görüşünü ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler:
Nikos Anastasiadis
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