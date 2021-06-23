Anastasiadis: Müzakerelerden Önce Egemenliğin Çözülmesini Kabul Etmem

Fileleftheros “Jane Holl Lute Fikirlerle Geldi… Başkanı Anastasiadis Bütün Başlıklar Üzerinde Özlü Görüşme Tercih Ediyor” başlıklı haberini “Lute, yeni bir ‘imkânsız misyon’la Kıbrıs sorununda özlü müzakerelerin yeniden başlamasının yollarını arıyor” yorumuyla aktardı.

Habere göre, dünkü görüşmelerinde çıkmazın kırılması ve Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için fikirler ortaya atan Lute, Anastasiadis’ten “özlü müzakerelere gidilmeden önce egemenlik konusunun çözülmesini kabul etmeyeceği” cevabını altı.

Rum tarafı, ortamın olumsuz olmasına karşın BM Genel Sekreteri’nin yeni bir gayriresmî konferansta kararlılıkla ısrarlı olmasını “olumlu mesaj” addediyor ve Anastasiadis’in Avrupa Konseyi çerçevesinde perşembe günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Brüksel’de yapacağı görüşmede daha net bir görüntü elde etmeyi bekliyor.

“BM TÜRK TARAFINA AÇIKÇA SÖYLESİN”

Müzakere prosedüründe ilerleme “iradesini” ortaya koyan ancak “Türk taleplerinin yerine getirilmesini peşinen kabul etmeyeceği” şartını öne süren Anastasiadis, Lute’tan “BM’nin Türk tarafına, müzakereler başlamadan önce tanınma talebinin kabul edilmeyeceğini açıkça söylemesini” istedi. Rum lider, Rum tarafının hem iki bölgeli-iki toplumlu federasyon, hem de BM kararlarında ısrarlı olduğunu yineledi.

Rum Yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios’un yazılı açıklamasına göre, Anastasiadis, Lute’a “BM Güvenlik Konseyi kararları ve Genel Sekreter’in yetkileri temelinde adil, işleyebilir ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması hedefiyle yeni bir gayri resmî konferansa da, özlü müzakerelere de katılmaya hazır olduğunu” söyledi.

GENEL SEKRETER YARARLI GÖRÜRSE TATAR’LA ORTAK GÖRÜŞMEYE DE HAZIR

Açıklamaya göre, Anastasiadis, Genel Sekreter yararlı görürse Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak görüşmeye de hazır olduğunu Lute’a söyledi. Rum lider ayrıca BM Genel Sekretere gönderdiği mektupta yer verdiği ve Cenevre’deki gayriresmî 5+BM konferansında masaya koyduğu Güven Yaratıcı Önlemler tekliflerini de yineledi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Lute ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamadan satırbaşlarını “Ersin Tatar Kendi Şartlarıyla Yeni Cenevre İstiyor” başlığıyla aktardı.

AKEL

Habere göre, AKEL de Lute’un iki liderle görüşmesinin Kıbrıs sorununda olumlu adımlara damga vurması ümidini dile getirdiği bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Rum tarafının “iki devlet çözümü çaba ve girişimlerinin iptal edilmesi için baskıların Türkiye’ye yönlendirilmesini sağlamak hedefiyle” inisiyatif alması gerektiği kaydedildi.

Haberi “Lute’un Görüşmeleri… Temas Noktası Bulmadı” başlığıyla ön sayfadan veren Politis, “Lute Ortak Zemin Bulmuş Görünmüyor… Tatar, Egemenlik Meselesinde Israr Ediyor. Yeni Gayriresmî Konusunda İse Esrarengiz Göründü” başlık ve spotlarıyla da iç sayfasından aktardı.

Alihtia, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamasını ağırlıklı ve geniş ölçekte aktardığı haberine “Tatar’ın Beşli Konferansla İlgili İfşaatı… Guterres’in Özel Danışman Önerisini Neden Reddetti… Genel Sekreter Kıbrıs Sorununun 4 Ana Maddesiyle İlgili Müzakerelere Başlamaya Hazırdı Ancak Türk Uzlaşmazlığına Takıldı” başlık ve spotlarını attı.

“İKTİDARDA OLDUĞUM SÜRECE….”

Rum haber kaynakları, Anastasiadis’in, 18 Ağustos 1958’de ölen “Stavros Stilianidis” isimli EOKA’cı anısına dikilen anıtın açılışı için dün akşam düzenlenen törende “iktidarda bulunduğum veya halkın verdiği yetkiyle hizmet ettiğim sürece Kıbrıs’ı Türkiye’nin mandası haline getirmeyeceğim” dediğini aktardı.

Konuşmasında, birçok kez taviz verdiği suçlamalarına maruz kaldığını hatırlatan Anastasiadis “ama ilke konularında değil, haysiyet konularında değil. Fedakârlıklarıyla, mücadeleleriyle, cefa çekerek bize özgür bir vatan veren sizleri temin etmek istediğim tek şey budur” dedi.