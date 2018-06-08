Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96934
ALTIN
189.296
DOLAR
4.5249
STERLİN
6.0700
EURO
5.3237
Meyveleri abartmadan yiyin!
Meyveleri abartmadan yiyin!
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
banner34

Anastasiadis, müzakerelere bağlılığını yineledi

Anastasiadis Kraliçe’nin doğum günü resepsiyonunda konuştu: “Birleşik Krallığın, müzakereler yeniden başladığında garantör ülke ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak oynayacağı hayati rolü var”

08 Haziran 2018 Cuma 12:08
Anastasiadis, müzakerelere bağlılığını yineledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,Birleşik Krallığın garantör ülke ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak, Kıbrıs müzakereleri yeniden başladığında, özellikle sorunun dış yönleriyle ilgili oynayacağı hayati bir rolü olduğunu söyledi.

Alihtia’nın haberine göre Anastasiadis, Kraliçe Elisabeth’in doğum günü vesilesiyle İngiliz Yüksek Komiserliği’nde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa BM Genel Sekreteri’nin 6 maddelik çerçevesi, BM kararları ve AB ilke ve değerlerine uygun bir çözümün müzakeresine “bağlılığını” yineledi.

banner39
Birleşik Krallığın, BM güvenlik Konseyi Daimi Üyesi olarak özellikle çözümün dış yönleriyle, Garanti Antlaşması’na son verilmesi ve çözümün uygulanmasıyla ilgili mekanizma kurulmasındaki rolüne işaret eden Anastasiadis, Kıbrıs sorunundaki ilkeli tutumundan ve kapsamlı çözüm arayışlarına verdiği destekten dolayı İngiltere’ye teşekkür etti.

Anastasiadis İngiltere’nin AB’den ayrılışıyla birlikte, iki taraf arasında karşılıklı çıkar işbirliği kurulması çabalarına destek vereceklerini, Güney Kıbrıs ile İngiltere’nin ikili ilişkilerini sürdürmeleri ve güçlendirmeleri için de çaba harcayacaklarını anlattı. 

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ise, hem Güney Kıbrıs’ın hem de İngiltere’nin İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) üyeliğine dikkat çekti. Lillie demokrasi, insan hakları, hoşgörü, saygı, hukuk devleti gibi Commonwealth’in ana değerlerinin her iki ülkenin ortak değerleri olduğuna işaret etti ve İngiltere yakında AB’den ayrılacaksa da bu ortak değerlerin değişmeyeceğini söyledi. 

Lillie,“ülkesinin, Kıbrıs sorununa Crans Montana’da kaydedilen ilerlemeye dayalı, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında öngörüldüğü gibi iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon kurulmasını gündeme getirecek adil, demokratik ve sürekli bir çözümü desteklemeyi sürdüreceğini” kaydetti. 
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Akaryakıt fiyatları enflasyonun tansiyonunu yükseltti”
“Akaryakıt fiyatları enflasyonun tansiyonunu yükseltti”
Komşu Türklerin geçişini kapatmış
Komşu Türklerin geçişini kapatmış
Şeffaflık uygulaması çerçevesinde erişime açıldı
Şeffaflık uygulaması çerçevesinde erişime açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim