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Anastasiadis: "Nüfusu korumak için alınan tedbirlere sert tepki verilmesi haklı değil"

Rum Lider Nikos Anastasiadis, nüfusu korumak için alınan tedbirlere sert tepki verilmesini haklı bulmadığını açıkladı.

03 Mart 2020 Salı 19:59
94 Okunma
Anastasiadis: "Nüfusu korumak için alınan tedbirlere sert tepki verilmesi haklı değil"

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti nüfusunu, Kıbrıslı Rumları veya Kıbrıslı Türkleri korumak için alınan kararlara sert tepkilerin haklı olmadığını söyledi.
 
Koronavirüsünün yayılmasını önlemek için bazı geçiş noktalarının geçici olarak kapatılmasına yönelik tepkileri yorumlayan Rum Lider Nikos Anastasiadis, “Vatandaşların ve grupların uygun gördükleri şekilde itiraz etmek hakları bulunduğunu akılda tutmamız gerekiyor, ancak bazı kararlarda siyasi kriter varsa tepkiler haklıdır ama Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıslı Rum veya Kıbrıslı Türk olsun bütün nüfusu koruması açıksa, bu sert tepkilerin haklı olduğunu düşünmüyorum” dedi.
 
Anastasiadis, “Yine de duygularını ifade ettiğine inandıkları şekilde kendilerini ifade etmek herkesin demokratik hakkıdır” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisSınırların KapatılmasıKıbrıs Sınırlar
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yurttaş 2020-03-03 20:03:53

canınız cehenneme....

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