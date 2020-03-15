Anastasiadis: 'Olağanüstü hal koşulları ile karşı karşıyayız'

Anastasiadis durumun yeniden incelendiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin acil bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

İşte alınan tedbirler: Kıbrıs’a gelecek olanlar doktordan iyi oldukları yönünde bir kağıda sahip olması gerekecek.

Gelen şahıslar 14 gün karantina bölgesinde kalacak.

Misafir kabul etmeyecek.

Koşullara uymayan kimse Kıbrıs’a gelemeyecek. Kıbrıslı Türkler için de aynı doktor belgesi istenecek.

Limanlardan, kara sınır kapılarından ve havaalanlarından sadece iyi olduklarına dair doktor belgesi olan Kıbrıslılar girebilecek.

Yurt dışında okuyan öğrencilere, okudukları yerde kalmaları için devlet tarafından 750 euro gönderilecek.

Kafeteryalar, sinemalar, oteller, restoranlar kapalı kalacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti sağlık alanına 100 milyon euro verecek.

Ayrıca hükümet, işe gidemeyecekleri için işçilere ve işletmelere para ödeyecek.

Süpermarketlerde güvenlik olacak. İnsanlar marketlere az az girebilecek.

Kıbrıs Postası